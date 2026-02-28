Авіакатастрофа в Болівії — через крушіння літака з грішми загинули люди

Літак, який розбився у Болівії. Фото: Reuters

У Болівії у п'ятницю, 27 лютого, сталася авіакатастрофа. Розбився вантажний літак, який перевозив гроші. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Associated Press.

Що відомо про авіакатастрофу

Вантажний літак, який перевозив гроші, розбився у п'ятницю поблизу столиці Болівії. Через це пошкоджено близько десятка автомобілів на шосе. У результаті падіння щонайменше 15 людей загинули. Також є поранені.

Поліцейські на місці авіакатастрофи. Фото: Reuters

Як зазначив міністр оборони Болівії Марсело Салінас, літак Hercules C-130 перевозив щойно надруковані болівійські гроші. Вантажне судно приземлилося, однак з'їхало зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Ель-Альто поблизу Ла-Пас. Літак охопило полум'я, на місце прибули пожежники та всі відповідні служби.

Начальник пожежної служби Павло Товар зазначив, що відомо щонайменше про 15 загиблих. Він не уточнив, були жертви в літаку чи в автомобілях на сусідній автомагістралі. Двох із шести членів екіпажу літака ще не знайшли.

Літак розбився поблизу Болівії. Фото: Reuters

Гроші, які були в літаку, розлетілися поблизу місця авіакатастрофи. Як зазначають в AP, сотні людей намагалися зібрати розсипані банкноти. Це перешкоджало роботі рятувальників, відтак поліція застосувала спорядження для боротьби з масовими заворушеннями, аби розігнати натовп. Понад 500 солдатів та 100 поліцейських взяли під контроль територію.

Останні авіакатастрофи

Нещодавно в міжнародному аеропорту міста Бангор у штаті Мен США сталася аварія. Приватний літак із вісьмома людьми на борту не зміг безпечно злетіти з посадкової смуги.

Ще один інцидент стався неподалік Анкари. Там розбився літак із начальником Генштабу та командуванням армії Лівії. Літак упав у горах, усі члени екіпажу та пасажири загинули.

Ще одна авіакатастрофа сталася у міжнародному аеропорту Гонконгу. Вантажний літак Boeing 747 під час посадки з’їхав із північної злітно-посадкової смуги. Він зіткнувся з патрульним автомобілем та частково зупинився у воді.