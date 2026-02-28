Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Болівії розбився вантажний літак з грішми — загинули 15 людей

У Болівії розбився вантажний літак з грішми — загинули 15 людей

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 10:53
Авіакатастрофа в Болівії — через крушіння літака з грішми загинули люди
Літак, який розбився у Болівії. Фото: Reuters

У Болівії у п'ятницю, 27 лютого, сталася авіакатастрофа. Розбився вантажний літак, який перевозив гроші. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Associated Press.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про авіакатастрофу

Вантажний літак, який перевозив гроші, розбився у п'ятницю поблизу столиці Болівії. Через це пошкоджено близько десятка автомобілів на шосе. У результаті падіння щонайменше 15 людей загинули. Також є поранені.

Вантажний літак, що перевозив гроші, розбився у п'ятницю поблизу столиці Болівії, загинули люди
Поліцейські на місці авіакатастрофи. Фото: Reuters

Як зазначив міністр оборони Болівії Марсело Салінас, літак Hercules C-130 перевозив щойно надруковані болівійські гроші. Вантажне судно приземлилося, однак з'їхало зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Ель-Альто поблизу Ла-Пас. Літак охопило полум'я, на місце прибули пожежники та всі відповідні служби.

Начальник пожежної служби Павло Товар зазначив, що відомо щонайменше про 15 загиблих. Він не уточнив, були жертви в літаку чи в автомобілях на сусідній автомагістралі. Двох із шести членів екіпажу літака ще не знайшли.

Вантажний літак, що перевозив гроші, розбився у п'ятницю поблизу столиці Болівії, загинули люди
Літак розбився поблизу Болівії. Фото: Reuters

Гроші, які були в літаку, розлетілися поблизу місця авіакатастрофи. Як зазначають в AP, сотні людей намагалися зібрати розсипані банкноти. Це перешкоджало роботі рятувальників, відтак поліція застосувала спорядження для боротьби з масовими заворушеннями, аби розігнати натовп. Понад 500 солдатів та 100 поліцейських взяли під контроль територію.

Останні авіакатастрофи

Нещодавно в міжнародному аеропорту міста Бангор у штаті Мен США сталася аварія. Приватний літак із вісьмома людьми на борту не зміг безпечно злетіти з посадкової смуги.

Ще один інцидент стався неподалік Анкари. Там розбився літак із начальником Генштабу та командуванням армії Лівії. Літак упав у горах, усі члени екіпажу та пасажири загинули.

Ще одна авіакатастрофа сталася у міжнародному аеропорту Гонконгу. Вантажний літак Boeing 747 під час посадки з’їхав із північної злітно-посадкової смуги. Він зіткнувся з патрульним автомобілем та частково зупинився у воді.

літак авіакатастрофа Болівія загиблі постраждалі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації