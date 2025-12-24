Відео
Головна Новини дня Авіатроща під Анкарою — Лівія трагічно втратила очільників ЗС

Авіатроща під Анкарою — Лівія трагічно втратила очільників ЗС

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 00:27
Під Анкарою розбився літак із начальником Генштабу та топкомандуванням Лівії
Пошукова група на місці падіння літака в Туреччині. Фото: Кадр з відео

Неподалік Анкари розбився літак із начальником Генштабу та топкомандуванням армії Лівії. Делегація поверталася з офіційного візиту, коли пілоти подали сигнал лиха: літак упав у горах, тих, хто вижив — немає.

Інформацію про катастрофу підтвердив прем’єр-міністр Лівії Абдулхамід Дібейбе.

Читайте також:

Що сталось з літаком 

Катастрофа під Анкарою — Лівія трагічно втратила очільників ЗС - фото 1
Повідомлення про авіакатастрофу у Туреччині. Фото: Скриншот

Лівійський прем'єр повідомив, що разом із начальником Генштабу армії Лівії Мохаммедом Алі Ахмедом аль-Хаддадом загинули начальник штабу Сухопутних військ Лівії генерал-лейтенант Аль-Фітурі Гарібіл, директор Управління військового виробництва бригадний генерал Махмуд Аль-Катабі, радник начальника Генштабу, професор Мухаммад Аль-Асаві Діаб, фотограф пресслужби начальника Генштабу Мухаммад Омар Ахмед Махджуб та члени екіпажу.

Як повідомляє Daily Sabah, літак Falcon 50 злетів з аеропорту Есенбога в Анкарі. Курс — на Тріполі. Делегація поверталася додому після переговорів. Менш ніж за годину сталася біда.

За даними телеканалу NTV, перед зникненням екіпаж встиг подати сигнал лиха. Пілоти повідомили диспетчерам про критичні проблеми. Вони запросили аварійну посадку і почали екстрено скидати пальне, щоб зменшити ризик вибуху при ударі об землю. Повернутися на смугу вони не встигли.

Уламки знайшли в гірській місцевості — на висоті Селамалмаз-Тепесі. Це за два кілометри від села Кесіккавак. Турецькі сили безпеки оточили район падіння, триває розслідування причин аварії.

Нагадаємо, нещодавно в США ледь не сталась трагедія — під час перельоту на рейсі United Airlines UA1093 з Денвера до Лос-Анджелеса раптово тріснуло скло. Літак довелося екстрено садити.

Також повідомлялось, що в США впав гвинтокрил на людний пляж.

Туреччина трагедія літак авіакатастрофа Лівія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
