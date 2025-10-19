Інцидент із літаком у США — пілот поранений, причини з'ясовують

Пасажирський літак у польоті. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Рідкісний авіаційний інцидент стався на рейсі United Airlines UA1093 з Денвера до Лос-Анджелеса. На висоті близько 11 тисяч метрів екіпаж виявив тріщину на лобовому склі кабіни.

Командир знизив висоту та спрямував літак у найближчий аеропорт Солт-Лейк-Сіті, де лайнер благополучно приземлився, повідомляє Aviation A2Z.

На борту перебували 140 пасажирів та члени екіпажу. Авіакомпанія повідомила, що пошкодження торкнулося одного шару багатошарового скла; літак передано технічній службі для детального огляду. Пасажирів пересадили на інший борт Boeing 737 MAX 9, що призвело до затримки відправлення приблизно на кілька годин.

Літак Boeing 737 на аеродромі. Фото: УНІАН

Деталі події з літаком

За даними профільних джерел, один із пілотів дістав легкі травми руки. На опублікованих фото помітні характерні сліди оплавлення навколо тріщини, через що розглядаються версії удару високошвидкісним об'єктом або часткою космічного сміття. Офіційного підтвердження причин поки немає, розслідування триває.

Маршрут відхилення пройшов штатно: після зниження до безпечної висоти екіпаж виконав посадку без загрози для пасажирів. Авіаційні органи США почали перевірку даних польотних систем та характеру пошкоджень. Попри унікальність інциденту, всі дії пілотів визнані професійними.

