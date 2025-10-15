Під час польоту зламався літак глави Пентагону — подробиці

Піт Гегсет. Фото: Reuters

Літак глави Пентагону Піта Гегсета змушений був екстрено приземлитися у Великій Британії через технічну несправність під час перельоту з Брюсселя до США. На борту перебував сам міністр оборони, однак інцидент завершився без жертв і постраждалих.

Про це повідомив представник Пентагону Шон Парнелл у X.

Екстрена посадка літака глави Пентагону

Після завершення засідань міністрів оборони НАТО та Контактної групи "Рамштайн" у Брюсселі літак, яким летів глава Пентагону Піт Гегсет, змушений був повернутися до Великої Британії. Причиною стала тріщина на лобовому склі повітряного судна, яку екіпаж виявив під час польоту.

Допис Парнелла у X. Фото: скриншот

"На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра Гегсета, у безпеці", — написав представник Пентагону Шон Парнелл у X.

За словами Парнелла, посадка відбулася в штатному режимі без жодних ускладнень. Це не перший випадок, коли літаки США, що перевозять високопосадовців, стикаються з механічними проблемами — раніше літак, який перевозив держсекретаря США Марко Рубіо до Мюнхена, був змушений повернутися до Вашингтона через механічну проблему.

Нагадаємо, що Піт Гегсет заявив про суттєве посилення обороноздатності України завдяки ініціативі PURL, яка передбачає виділення 2 мільярдів доларів.

Раніше ми також інформували, що Піт Гегсет наголосив: головним пріоритетом Міноборони США стає підготовка до війни, а зміни у структурі відомства спрямовані на готовність до будь-яких конфліктів.