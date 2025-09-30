Пентагон готується до війни - ПІт Гегсет

Піт Гегсет. Фото: Reuters

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив, що відтепер головним завданням Міністерства оборони США буде підготовка до війни. Він підкреслив, що зміни у структурі відомства виправдані необхідністю бути готовими до будь-якого конфлікту.

Про це він повідомив у мотиваційній промові перед найвищими командувачами американських збройних сил у вівторок, 30 вересня.

Пентагон готується до війни

"Щоб мати мир, треба готуватись до війни. Відтепер єдина місія відновленого Воєнного департаменту така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не бо ми хочемо війни… Ми прагнемо миру для наших громадян", — сказав Гегсет.

Він додав, що головне завдання армії — бути настільки сильними, щоб запобігти війні.

"Це називається мир через силу. Історія вчить: лиш ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся", — наголосив глава Пентагону.

За словами Гегсета, нова стратегія передбачає створення армії, здатної виграти будь-яку війну, як ключовий елемент безпеки та стабільності США.

Нагадаємо, що Гегсет наголосив, що сучасна американська армія відходить від стереотипного образу "огрядних і бородатих генералів". За його словами, зовнішній вигляд і фізична форма військовослужбовців мають відповідати стандартам, що забезпечують ефективність та готовність до сучасних бойових завдань.

Також раніше ми повідомляли, що за ініціативою Дональда Трампа Міністерство оборони США змінило свою офіційну назву й відтепер іменується Міністерством війни.