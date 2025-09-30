Зовнішній вигляд військових в армії США — Гегсет зробив заяву

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що в американській армії не буде "огрядних і бородатих генералів". Він розповів, який вигляд повинні мати військовослужбовці американської армії.

Про це Піт Гегсет повідомив у промові перед найвищими американськими воєначальниками.

Який вигляд повинні мати військові в армії США

Гегсет наголосив на зовнішньому вигляді та фізичному стані генералів і адміралів. На його думку, на командних посадах неприпустимо бачити "товстих" воєначальників.

"Неприпустимо бачити товстих генералів і адміралів у Пентагоні та на командних посадах… Це поганий вигляд… і не відповідає нашим цінностям. Тож, хоч ви десантник чи штабіст, новобранець чи генерал, ви маєте відповідати нормам ваги та здавати фізпідготовку", — наголосив міністр.

Він оголосив, що відтепер кожен американський військовий, незалежно від звання та посади, двічі на рік складатиме тест з фізпідготовки та муситиме відповідати нормам ваги.

"Кожен воїн щодня виконуватиме фізичні вправи. І мова не про йогу чи розтяжку. Справжні інтенсивні тренування — на всіх рівнях, від керівництва до новобранців", — повідомив Гегсет.

Очільник Пентагону також заявив про впровадження стандартів зовнішнього вигляду — відтепер американським військовим буде заборонено носити бороди чи довге волосся.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що Гегсет скликає термінове засідання сотень генералів. У США та десятках інших країн налічується близько 800 генералів і адміралів.

Також ми писали, що Дональд Трамп перейменував Міністерство оборони США. Тепер воно називається Міністерство війни.