Головна Новини дня Гегсет здивував заявою про зовнішній вигляд в армії США

Гегсет здивував заявою про зовнішній вигляд в армії США

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 19:00
Зовнішній вигляд військових в армії США — Гегсет зробив заяву
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що в американській армії не буде "огрядних і бородатих генералів". Він розповів, який вигляд повинні мати військовослужбовці американської армії.

Про це Піт Гегсет повідомив у промові перед найвищими американськими воєначальниками. 

Читайте також:

Який вигляд повинні мати військові в армії США

Гегсет наголосив на зовнішньому вигляді та фізичному стані генералів і адміралів. На його думку, на командних посадах неприпустимо бачити "товстих" воєначальників.

"Неприпустимо бачити товстих генералів і адміралів у Пентагоні та на командних посадах… Це поганий вигляд… і не відповідає нашим цінностям. Тож, хоч ви десантник чи штабіст, новобранець чи генерал, ви маєте відповідати нормам ваги та здавати фізпідготовку", — наголосив міністр. 

Він оголосив, що відтепер кожен американський військовий, незалежно від звання та посади, двічі на рік складатиме тест з фізпідготовки та муситиме відповідати нормам ваги.

"Кожен воїн щодня виконуватиме фізичні вправи. І мова не про йогу чи розтяжку. Справжні інтенсивні тренування — на всіх рівнях, від керівництва до новобранців", — повідомив Гегсет.

Очільник Пентагону також заявив про впровадження стандартів зовнішнього вигляду — відтепер американським військовим буде заборонено носити бороди чи довге волосся. 

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що Гегсет скликає термінове засідання сотень генералів. У США та десятках інших країн налічується близько 800 генералів і адміралів. 

Також ми писали, що Дональд Трамп перейменував Міністерство оборони США. Тепер воно називається Міністерство війни. 

США армія військові генерал Піт Гегсет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
