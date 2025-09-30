Видео
Гегсет удивил заявлением о внешнем виде в армии США

Гегсет удивил заявлением о внешнем виде в армии США

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 19:00
Внешний вид военных в армии США — Хегсет сделал заявление
Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в американской армии не будет "толстых и бородатых генералов". Он рассказал, как должны выглядеть военнослужащие американской армии.

Об этом Пит Хегсет сообщил в речи перед самыми высокими американскими военачальниками.

Читайте также:

Как должны выглядеть военные в армии США

Хегсет отметил внешний вид и физическое состояние генералов и адмиралов. По его мнению, на командных должностях недопустимо видеть "толстых" военачальников.

"Недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в Пентагоне и на командных должностях... Это плохой вид... и не соответствует нашим ценностям. Поэтому, хоть вы десантник или штабист, новобранец или генерал, вы должны соответствовать нормам веса и сдавать физподготовку", — подчеркнул министр.

Он объявил, что отныне каждый американский военный, независимо от звания и должности, дважды в год будет сдавать тест по физподготовке и должен будет соответствовать нормам веса.

"Каждый воин ежедневно будет выполнять физические упражнения. И речь не о йоге или растяжке. Настоящие интенсивные тренировки — на всех уровнях, от руководства до новобранцев", — сообщил Хегсет.

Глава Пентагона также заявил о внедрении стандартов внешнего вида — отныне американским военным будет запрещено носить бороды или длинные волосы.

Напомним, 25 сентября стало известно, что Хегсет созывает срочное заседание сотен генералов. В США и десятках других стран насчитывается около 800 генералов и адмиралов.

Также мы писали, что Дональд Трамп переименовал Министерство обороны США. Теперь оно называется Министерство войны.

США армия военные генерал Пит Гегсет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
