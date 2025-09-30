Пентагон готовится к войне - Пит Хэгсет

Пит Хэгсет. Фото: Reuters

Глава Пентагона Пит Гегсет объявил, что отныне главной задачей Министерства обороны США будет подготовка к войне. Он подчеркнул, что изменения в структуре ведомства оправданы необходимостью быть готовыми к любому конфликту.

Об этом он сообщил в мотивационной речи перед высшими командующими американских вооруженных сил во вторник, 30 сентября.

Реклама

Читайте также:

Пентагон готовится к войне

"Чтобы иметь мир, надо готовиться к войне. Отныне единственная миссия восстановленного Военного департамента такова: вести бои, готовиться к войне и победе, неустанно и бескомпромиссно. Не потому что мы хотим войны... Мы хотим мира для наших граждан", — сказал Гегсет.

Он добавил, что главная задача армии — быть настолько сильными, чтобы предотвратить войну.

"Это называется мир через силу. История учит: лишь те достойны мира, кто готов воевать за него. Поэтому пацифизм такой наивный и опасный. Он игнорирует человеческую природу и историю. Или защищаешь свой народ и суверенитет, или кому-то подчиняешься", — подчеркнул глава Пентагона.

По словам Гегсета, новая стратегия предусматривает создание армии, способной выиграть любую войну, как ключевой элемент безопасности и стабильности США.

Напомним, что Гегсет отметил, что современная американская армия отходит от стереотипного образа "плотных и бородатых генералов". По его словам, внешний вид и физическая форма военнослужащих должны соответствовать стандартам, обеспечивающим эффективность и готовность к современным боевым задачам.

Также ранее мы сообщали, что по инициативе Дональда Трампа Министерство обороны США изменило свое официальное название и отныне именуется Министерством войны.