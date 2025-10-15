Во время полета сломался самолет главы Пентагона - подробности

Пит Хэгсет. Фото: Reuters

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета вынужден был экстренно приземлиться в Великобритании из-за технической неисправности во время перелета из Брюсселя в США. На борту находился сам министр обороны, однако инцидент завершился без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в X.

Экстренная посадка самолета главы Пентагона

После завершения заседаний министров обороны НАТО и Контактной группы "Рамштайн" в Брюсселе самолет, на котором летел глава Пентагона Пит Хегсет, вынужден был вернуться в Великобританию. Причиной стала трещина на лобовом стекле воздушного судна, которую экипаж обнаружил во время полета.

"На обратном пути в Соединенные Штаты с заседания министров обороны НАТО самолет военного министра Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле. Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности",— написал представитель Пентагона Шон Парнелл в X.

По словам Парнелла, посадка прошла в штатном режиме без каких-либо осложнений. Это не первый случай, когда самолеты США, перевозящие высокопоставленных чиновников, сталкиваются с механическими проблемами — ранее самолет, перевозивший госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхен, был вынужден вернуться в Вашингтон из-за механической проблемы.

Напомним, что Пит Хегсет заявил о существенном усилении обороноспособности Украины благодаря инициативе PURL, которая предусматривает выделение 2 миллиардов долларов.

Ранее мы также информировали, что Пит Хегсет отметил: главным приоритетом Минобороны США становится подготовка к войне, а изменения в структуре ведомства направлены на готовность к любым конфликтам.