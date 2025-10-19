Инцидент с самолетом в США — пилот ранен, причины выясняют

Пассажирский самолет в полете. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Редкий авиационный инцидент произошел на рейсе United Airlines UA1093 из Денвера в Лос-Анджелес. На высоте около 11 тысяч метров экипаж обнаружил трещину на лобовом стекле кабины.

Командир снизил высоту и направил самолет в ближайший аэропорт Солт-Лейк-Сити, где лайнер благополучно приземлился, сообщает Aviation A2Z.

На борту находились 140 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпания сообщила, что повреждение затронуло один слой многослойного стекла; самолет передан технической службе для детального осмотра. Пассажиров пересадили на другой борт Boeing 737 MAX 9, что привело к задержке отправления примерно на несколько часов.

Самолет Boeing 737 на аэродроме. Фото: УНИАН

Детали происшествия с самолетом

По данным профильных источников, один из пилотов получил легкие травмы руки. На опубликованных фото заметны характерные следы оплавления вокруг трещины, из-за чего рассматриваются версии удара высокоскоростным объектом или частицей космического мусора. Официального подтверждения причин пока нет, расследование продолжается.

Маршрут отклонения прошел штатно: после снижения до безопасной высоты экипаж выполнил посадку без угрозы для пассажиров. Авиационные органы США начали проверку данных полетных систем и характера повреждений. Несмотря на уникальность инцидента, все действия пилотов признаны профессиональными.

