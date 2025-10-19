Видео
Україна
Экстренная посадка в США — у самолета треснуло стекло

Экстренная посадка в США — у самолета треснуло стекло

Дата публикации 19 октября 2025 17:24
обновлено: 17:23
Инцидент с самолетом в США — пилот ранен, причины выясняют
Пассажирский самолет в полете. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Редкий авиационный инцидент произошел на рейсе United Airlines UA1093 из Денвера в Лос-Анджелес. На высоте около 11 тысяч метров экипаж обнаружил трещину на лобовом стекле кабины.

Командир снизил высоту и направил самолет в ближайший аэропорт Солт-Лейк-Сити, где лайнер благополучно приземлился, сообщает Aviation A2Z.



На борту находились 140 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпания сообщила, что повреждение затронуло один слой многослойного стекла; самолет передан технической службе для детального осмотра. Пассажиров пересадили на другой борт Boeing 737 MAX 9, что привело к задержке отправления примерно на несколько часов. 

Boeing
Самолет Boeing 737 на аэродроме. Фото: УНИАН

Детали происшествия с самолетом

По данным профильных источников, один из пилотов получил легкие травмы руки. На опубликованных фото заметны характерные следы оплавления вокруг трещины, из-за чего рассматриваются версии удара высокоскоростным объектом или частицей космического мусора. Официального подтверждения причин пока нет, расследование продолжается.

Маршрут отклонения прошел штатно: после снижения до безопасной высоты экипаж выполнил посадку без угрозы для пассажиров. Авиационные органы США начали проверку данных полетных систем и характера повреждений. Несмотря на уникальность инцидента, все действия пилотов признаны профессиональными. 

Напомним, ранее неожиданный инцидент произошел с самолетом, на борту которого был высокопоставленный американский чиновник. 

Недавно стало известно, что в будущем в самолетах и беспилотниках будут плазменные реактивные двигатели, первый прототип которых уже представили в Китае.

США самолет авиакатастрофа самолеты Boeing
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
