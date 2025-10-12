Відео
Україна
Головна Новини дня У США гелікоптер впав на багатолюдний пляж — відео

У США гелікоптер впав на багатолюдний пляж — відео

Дата публікації: 12 жовтня 2025 10:53
Вертоліт впав на пляжі у Каліфорнії — відео
Гелікоптер після падіння. Фото: кадр з відео

У місті Гантінгтон-Біч, штат Каліфорнія, гелікоптер упав просто на пляжний паркінг. Внаслідок авіакатастрофи постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє видання Fox News.

Читайте також:

В Каліфорнії впав гелікоптер

Як стало відомо, під час польоту 11 жовтня вертоліт раптово втратив контроль та впав, застрягши між кількома пальмами неподалік узбережжя. Через аварію тимчасово перекрили головне шосе Сакраменто.

За словами представників пожежної служби Гантінгтон-Біч, двох осіб, які перебували в кабіні, вдалося врятувати з-під уламків, а ще троє перехожих отримали травми. Усіх постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні, їхній стан уточнюється.

Відомо, що гелікоптер був пов'язаний із заходом Cars'N Copters on the Coast, який мав відбутися 12 жовтня.

Представники Федерального управління цивільної авіації (FAA) та Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) розпочали розслідування. Наразі причини падіння гелікоптера залишаються невідомими.

Нагадаємо, на заводі у Німеччині сталася хімічна аварія. Через інцидент постраждали четверо людей.

А також ми повідомляли, що в центрі Мадрида стався обвал у будівлі.

США аварія гелікоптер авіакатастрофа Каліфорнія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
