У Німеччині сталася хімічна аварія — постраждали люди

На німецькому заводі сталася хімічна аварія — є постраждалі
На промисловому підприємстві в Майнашаффі, Німеччина, сталася хімічна аварія. Внаслідок інциденту зʼявилася помаранчева хмара. Мешканців районів навколо Ашаффенбурга та Майнашаффа закликали залишатися вдома.
Про це повідомляє Heidelberg 24.
Хімічна аварія в Німеччині
Згідно зі звітом, ймовірно, металева деталь впала в 6000-літровий контейнер з азотною кислотою. Внаслідок цього відбулася серйозна хімічна реакція.
У поліції повідомили, що через аварію на підприємстві постраждали четверо людей. На місці інциденту працювали 250 працівників екстрених служб.
Рятувальники здійснили заміри повітря й не зафіксували наявності шкідливих речовин у радіусі п’яти кілометрів від епіцентру події.
Водночас додаток попередження повідомляв про "токсичну хмарну після інциденту в Майнашаффі".
Нагадаємо, 7 жовтня у Мадриді обвалилася будівля. Внаслідок цього загинули четверо людей.
А 6 жовтня в Каліфорнії розбився медичний гелікоптер. На борту перебували пілот, медсестра та парамедик, яких доставили до лікарні.
Читайте Новини.LIVE!