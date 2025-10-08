Відео
Україна
На німецькому заводі сталася хімічна аварія — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:11
У Німеччині сталася хімічна аварія — постраждали люди
Дим внаслідок хімічної аварії в Німеччині. Фото: Ralf Hettler/dpa

На промисловому підприємстві в Майнашаффі, Німеччина, сталася хімічна аварія. Внаслідок інциденту зʼявилася помаранчева хмара. Мешканців районів навколо Ашаффенбурга та Майнашаффа закликали залишатися вдома.

Про це повідомляє Heidelberg 24.

Читайте також:

Хімічна аварія в Німеччині

Згідно зі звітом, ймовірно, металева деталь впала в 6000-літровий контейнер з азотною кислотою. Внаслідок цього відбулася серйозна хімічна реакція.

У поліції повідомили, що через аварію на підприємстві постраждали четверо людей. На місці інциденту працювали 250 працівників екстрених служб.

Рятувальники здійснили заміри повітря й не зафіксували наявності шкідливих речовин у радіусі п’яти кілометрів від епіцентру події.

Водночас додаток попередження повідомляв про "токсичну хмарну після інциденту в Майнашаффі".

Нагадаємо, 7 жовтня у Мадриді обвалилася будівля. Внаслідок цього загинули четверо людей.

А 6 жовтня в Каліфорнії розбився медичний гелікоптер. На борту перебували пілот, медсестра та парамедик, яких доставили до лікарні.

Німеччина аварія завод поліція небезпека
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
