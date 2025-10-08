В Германии произошла химическая авария — пострадали люди

На немецком заводе произошла химическая авария — есть раненые
На промышленном предприятии в Майнашаффе, Германия, произошла химическая авария. В результате инцидента появилось оранжевое облако. Жителей районов вокруг Ашаффенбурга и Майнашаффа призвали оставаться дома.
Об этом сообщает Heidelberg 24.
Химическая авария в Германии
Согласно отчету, вероятно, металлическая деталь упала в 6000-литровый контейнер с азотной кислотой. Вследствие этого произошла серьезная химическая реакция.
В полиции сообщили, что из-за аварии на предприятии пострадали четыре человека. На месте инцидента работали 250 работников экстренных служб.
Спасатели провели замеры воздуха и не зафиксировали наличия вредных веществ в радиусе пяти километров от эпицентра происшествия.
В то же время приложение предупреждения сообщало о "токсичной облачной после инцидента в Майнашаффе".
