Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На немецком заводе произошла химическая авария — есть раненые

На немецком заводе произошла химическая авария — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 09:11
В Германии произошла химическая авария — пострадали люди
Дым в результате химической аварии в Германии. Фото: Ralf Hettler/dpa

На промышленном предприятии в Майнашаффе, Германия, произошла химическая авария. В результате инцидента появилось оранжевое облако. Жителей районов вокруг Ашаффенбурга и Майнашаффа призвали оставаться дома.

Об этом сообщает Heidelberg 24.

Реклама
Читайте также:

Химическая авария в Германии

Согласно отчету, вероятно, металлическая деталь упала в 6000-литровый контейнер с азотной кислотой. Вследствие этого произошла серьезная химическая реакция.

В полиции сообщили, что из-за аварии на предприятии пострадали четыре человека. На месте инцидента работали 250 работников экстренных служб.

Спасатели провели замеры воздуха и не зафиксировали наличия вредных веществ в радиусе пяти километров от эпицентра происшествия.

В то же время приложение предупреждения сообщало о "токсичной облачной после инцидента в Майнашаффе".

Напомним, 7 октября в Мадриде обрушилось здание. В результате этого погибли четыре человека.

А 6 октября в Калифорнии разбился медицинский вертолет. На борту находились пилот, медсестра и парамедик, которых доставили в больницу.

Германия авария завод полиция опасность
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации