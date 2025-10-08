В Мадриде обвалилось здание во время реконструкции отеля

Спасатели работают на месте обвала здания в центре Мадрида. Фото: REUTERS/Juan Medina

В Испании в центре Мадрида во вторник, 7 октября, произошел трагический инцидент. Во время реконструкции здания, которое планировали превратить в четырехзвездочный отель, обвалились плиты перекрытия.

Об этом сообщили в службе экстренной помощи Мадрида, передает El Pais.

Реклама

Читайте также:

Посреди центра Мадрида обвалилось здание

В результате катастрофы погибли четыре человека, среди них трое мужчин и одна женщина. Известно, что данное здание расположено на улице Лас-Илерас, 4, вблизи станции метро "Опера" и Королевского театра. На момент трагедии на объекте работало от 30 до 40 человек. Спасатели несколько часов вручную разбирали завалы, чтобы найти пропавших без вести. Около трех часов ночи пожарные достали последние два тела из-под обломков.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 - Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 7 октября 2025 г.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда сообщил, что причины обвала пока неизвестны. По предварительным данным, обвал шестого этажа вызвал разрушение всех нижних перекрытий до первого этажа. Жителям близлежащих домов разрешили вернуться в дома после проверки.

Среди погибших есть работники строительной компании ANKA, которые происходили из Мали, Гвинеи и Эквадора. Они имели официальные контракты и заработную плату около 1100 евро в месяц. Кроме них, под завалами погибла административная работница Лаура, около 30 лет, которая отвечала за часть проекта.

Также одного пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, еще несколько человек получили незначительные травмы и психологическую помощь.

К поисковой операции привлекли дроны и кинологические команды муниципальной полиции, которые помогали локализовать пропавших. Работы осложняла нестабильность фасада, поэтому спасателям пришлось укреплять конструкцию перед продолжением поисков.

Мэр отметил, что реконструкцию здания проводили законно — разрешение на работы было выдано в феврале, а все документы соответствовали градостроительным требованиям. Само здание было построено в 1965 году и находилось в процессе реконструкции для создания отеля, который принадлежал саудовскому фонду RSR.

Напомним, недавно в Мадриде произошел мощный взрыв прямо в кафе, где пострадал 21 человек.

Также вчера, 7 октября, в Калифорнии произошла авиакатастрофа с участием медицинского вертолета.