Главная Новости дня В Калифорнии разбился медицинский вертолет — что известно

В Калифорнии разбился медицинский вертолет — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 09:32
В Калифорнии разбился медицинский вертолет REACH - трое раненых
Место падения вертолета. Фото: CBS News

В понедельник вечером, 6 октября, в американском штате Калифорния разбился медицинский вертолет компании REACH Air Medical, который упал на автостраду вблизи Сакраменто. В результате аварии трое членов экипажа получили тяжелые травмы и были госпитализированы в местные больницы.

Об этом сообщили CBS News.

Читайте также:

Вертолет REACH упал на шоссе вблизи 59-й улицы

По данным местных властей, авария произошла около 19:00 на шоссе 50 в восточном направлении. На борту находились пилот, медсестра и парамедик - всех доставили в больницы в тяжелом состоянии. При этом ни один автомобиль на трассе не пострадал, движение частично перекрыли для спасательных работ.

"Мы выясняем детали этой ситуации, а также состояние членов экипажа REACH, которых доставили в местные больницы. Мы будем продолжать предоставлять информацию по мере ее поступления. На борту не было ни одного пациента", — говорится в заявлении компании REACH Air Medical.

Капитан пожарной службы Сакраменто Джастин Сильвия рассказал, что первое пожарное подразделение прибыло через несколько минут после аварии. Двое членов экипажа были на дороге, а третий оставался заблокированным под фюзеляжем. Капитан вместе с прохожими, которые остановились помочь, смогли поднять вертолет, чтобы освободить заблокированного члена экипажа.

Калифорнийский дорожный патруль уточнил, что одну полосу шоссе 50 в восточном направлении уже открыли для проезда. Расследование обстоятельств падения продолжается, к нему присоединился офис шерифа округа Сакраменто. По данным CBS Sacramento, камеры очевидцев зафиксировали момент катастрофы, а на фото с места происшествия видно перевернутый вертолет, лежащий поперек нескольких полос, окруженный обломками.

Напомним, что недалеко от Львова столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых 14-летний подросток.

Ранее мы также информировали, что в селе Шептицкое на Львовщине священник с Волыни спровоцировал ДТП, однако суд освободил его от ответственности.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
