У Каліфорнії розбився медичний гелікоптер REACH — троє поранених

У понеділок ввечері, 6 жовтня, в американському штаті Каліфорнія розбився медичний гелікоптер компанії REACH Air Medical, який упав на автостраду поблизу Сакраменто. У результаті аварії троє членів екіпажу зазнали тяжких травм і були госпіталізовані до місцевих лікарень.

Про це повідомили CBS News.

Гелікоптер REACH впав на шосе поблизу 59-ї вулиці

За даними місцевої влади, аварія сталася близько 19:00 на шосе 50 у східному напрямку. На борту перебували пілот, медсестра та парамедик — усіх доставили до лікарень у важкому стані. Водночас жоден автомобіль на трасі не постраждав, рух частково перекрили для рятувальних робіт.

"Ми з’ясовуємо деталі цієї ситуації, а також стан членів екіпажу REACH, яких доставили до місцевих лікарень. Ми продовжуватимемо надавати інформацію в міру її надходження. На борту не було жодного пацієнта", — йдеться у заяві компанії REACH Air Medical.

Капітан пожежної служби Сакраменто Джастін Сільвія розповів, що перший пожежний підрозділ прибув через кілька хвилин після аварії. Двоє членів екіпажу були на дорозі, а третій залишався заблокованим під фюзеляжем. Капітан разом із перехожими, які зупинилися допомогти, змогли підняти гелікоптер, щоб визволити заблокованого члена екіпажу.

Каліфорнійський дорожній патруль уточнив, що одну смугу шосе 50 у східному напрямку вже відкрили для проїзду. Розслідування обставин падіння триває, до нього долучився офіс шерифа округу Сакраменто. За даними CBS Sacramento, камери очевидців зафіксували момент катастрофи, а на фото з місця події видно перевернутий гелікоптер, що лежить упоперек кількох смуг, оточений уламками.

