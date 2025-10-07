Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Каліфорнії розбився медичний гелікоптер — що відомо

У Каліфорнії розбився медичний гелікоптер — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 09:32
У Каліфорнії розбився медичний гелікоптер REACH — троє поранених
Місце падіння гелікоптера. Фото: CBS News

У понеділок ввечері, 6 жовтня, в американському штаті Каліфорнія розбився медичний гелікоптер компанії REACH Air Medical, який упав на автостраду поблизу Сакраменто. У результаті аварії троє членів екіпажу зазнали тяжких травм і були госпіталізовані до місцевих лікарень.

Про це повідомили  CBS News.

Реклама
Читайте також:

Гелікоптер REACH впав на шосе поблизу 59-ї вулиці

За даними місцевої влади, аварія сталася близько 19:00 на шосе 50 у східному напрямку. На борту перебували пілот, медсестра та парамедик — усіх доставили до лікарень у важкому стані. Водночас жоден автомобіль на трасі не постраждав, рух частково перекрили для рятувальних робіт.

"Ми з’ясовуємо деталі цієї ситуації, а також стан членів екіпажу REACH, яких доставили до місцевих лікарень. Ми продовжуватимемо надавати інформацію в міру її надходження. На борту не було жодного пацієнта", — йдеться у заяві компанії REACH Air Medical.

Капітан пожежної служби Сакраменто Джастін Сільвія розповів, що перший пожежний підрозділ прибув через кілька хвилин після аварії. Двоє членів екіпажу були на дорозі, а третій залишався заблокованим під фюзеляжем. Капітан разом із перехожими, які зупинилися допомогти, змогли підняти гелікоптер, щоб визволити заблокованого члена екіпажу.

Каліфорнійський дорожній патруль уточнив, що одну смугу шосе 50 у східному напрямку вже відкрили для проїзду. Розслідування обставин падіння триває, до нього долучився офіс шерифа округу Сакраменто. За даними CBS Sacramento, камери очевидців зафіксували момент катастрофи, а на фото з місця події видно перевернутий гелікоптер, що лежить упоперек кількох смуг, оточений уламками.

Нагадаємо, що неподалік Львова зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус, унаслідок чого постраждали восьмеро людей, серед яких 14-річний підліток.

Раніше ми також інформували, що в селі Шептицьке на Львівщині священник із Волині спричинив ДТП, проте суд звільнив його від відповідальності.

США аварія гелікоптер рятувальники Каліфорнія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації