Главная Новости дня Взрыв в Мадриде — пострадал 21 человек, трое в тяжелом состоянии

Взрыв в Мадриде — пострадал 21 человек, трое в тяжелом состоянии

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 21:39
Взрыв в кафе Мадрида 13 сентября — есть раненые в тяжелом состоянии
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в кафе Мадрида. Фото: Reuters

В столице Испании произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал по меньшей мере 21 человек. Известно, что трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщает Reuters.

Читайте также:

В кафе Мадрида произошел взрыв

По данным экстренных служб, взрыв прогремел около 15:00 по местному времени в районе Вальекас на юге Мадрида.

Происшествие произошло в одном из местных кафе. На месте работают пожарные и спасательные бригады. Причины взрыва пока правоохранительные органы не озвучили.

Вибух у Мадриді
Последствия взрыва. Фото: Reuters
У Мадриді вибухнуло кафе
Пожарные на месте взрыва. Фото: Reuters

Напомним, в селе Копылье на Волыни из самолета выпал боеприпас, что привело к мощному взрыву, который полностью разрушил один из жилых домов.

Ранее в Чернигове было зафиксировано падение российского дрона-камикадзе на предприятие.

взрыв Испания кафе ранение пострадавшие
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
