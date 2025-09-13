Взрыв в кафе Мадрида 13 сентября — есть раненые в тяжелом состоянии

Взрыв в Мадриде — пострадал 21 человек, трое в тяжелом состоянии
В столице Испании произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал по меньшей мере 21 человек. Известно, что трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии.
Об этом в субботу, 13 сентября, сообщает Reuters.
В кафе Мадрида произошел взрыв
По данным экстренных служб, взрыв прогремел около 15:00 по местному времени в районе Вальекас на юге Мадрида.
Происшествие произошло в одном из местных кафе. На месте работают пожарные и спасательные бригады. Причины взрыва пока правоохранительные органы не озвучили.
