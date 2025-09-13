Вибух у кафе Мадрида 13 вересня — є поранені у важкому стані

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у кафе Мадрида. Фото: Reuters

У столиці Іспанії стався потужний вибух, внаслідок якого постраждала щонайменше 21 людина. Відомо, що троє з травмованих перебувають у важкому стані.

Про це у суботу, 13 вересня, повідомляє Reuters.

У кафе Мадрида стався вибух

За даними екстрених служб, вибух пролунав близько 15:00 за місцевим часом у районі Вальєкас на півдні Мадрида.

Подія сталася в одному з місцевих кафе. На місці працюють пожежники та рятувальні бригади. Причину вибуху наразі правоохоронні органи не озвучили.

Наслідки вибуху. Фото: Reuters

Пожежники на місці вибуху. Фото: Reuters

Нагадаємо, у селі Копилля на Волині з літака випав боєприпас, що призвело до потужного вибуху, який повністю зруйнував один із житлових будинків.

Раніше у Чернігові було зафіксовано падіння російського дрона-камікадзе на підприємство.