У Дніпрі пролунали гучні вибухи
Головна Новини дня Вибух у Мадриді — постраждала 21 людина, троє у важкому стані

Вибух у Мадриді — постраждала 21 людина, троє у важкому стані

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 21:39
Вибух у кафе Мадрида 13 вересня — є поранені у важкому стані
Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у кафе Мадрида. Фото: Reuters

У столиці Іспанії стався потужний вибух, внаслідок якого постраждала щонайменше 21 людина. Відомо, що троє з травмованих перебувають у важкому стані.

Про це у суботу, 13 вересня, повідомляє Reuters.

Читайте також:

У кафе Мадрида стався вибух

За даними екстрених служб, вибух пролунав близько 15:00 за місцевим часом у районі Вальєкас на півдні Мадрида.

Подія сталася в одному з місцевих кафе. На місці працюють пожежники та рятувальні бригади. Причину вибуху наразі правоохоронні органи не озвучили.

Вибух у Мадриді
Наслідки вибуху. Фото: Reuters
У Мадриді вибухнуло кафе
Пожежники на місці вибуху. Фото: Reuters

Нагадаємо, у селі Копилля на Волині з літака випав боєприпас, що призвело до потужного вибуху, який повністю зруйнував один із житлових будинків. 

Раніше у Чернігові було зафіксовано падіння російського дрона-камікадзе на підприємство.

вибух Іспанія кафе поранення постраждалі
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
