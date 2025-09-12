На Волині боєприпас із літака зруйнував будинок у селі Копилля

Вирва від боєприпасу. Фото: Суспільне.Луцьк

У селі Копилля на Волині 11 вересня опівдні з літака випав боєприпас, що призвів до потужного вибуху, який повністю зруйнував один із житлових будинків. Стало відомо, що сталося із господарями та в якому стані їхнє майно.

Про це повідомляє "Суспільне.Луцьк".

Господарі показали руїни будинку у селі Копилля

На щастя, господарі будинку в момент вибуху були відсутні, тому ніхто з людей не постраждав.

Руїни будинку. Фото: Суспільне.Луцьк

Подвір'я будинку, де впав боєприпас. Фото: Суспільне.Луцьк

Господар будинку. Фото: Суспільне.Луцьк

Ударна хвиля пошкодила й сусідні оселі — у них вибило шибки. Господар знищеного будинку Володимир Шрамко розповів, що під час вибуху втратив не лише житло, а й господарські приміщення, пилораму, а також документи та гроші. Нині він разом із дружиною тимчасово мешкає у родичів.

Також відомо, що за фактом інциденту слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).

