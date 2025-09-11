Відео
На Волині вибухівка впала з літака на житловий будинок — відео

На Волині вибухівка впала з літака на житловий будинок — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 22:48
На Волині вибухівка впала з літака на житловий будинок — відео
Наслідки падіння вибухівки. Фото: кадр з відео

У четвер, 11 вересня, на Волині вибухівка з літака влучила у житловий будинок. Це сталося у селі Копилля.

Про це повідомляє телевізійний канал "Аверс".

Читайте також:

Вибухівка впала на будинок

Інцидент стався вдень, коли, за словами очевидців, над населеним пунктом дуже низько пролетів літак блакитного кольору. Після цього він повернув у бік Білорусі.

За інформацією з джерел каналу, ракета впала на будинок, у якому проживають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Вибух зруйнував оселю, однак людських жертв вдалося уникнути — у момент удару нікого не було вдома.

Місцеві мешканці підтверджують факт вибуху. За попередніми даними, ракета могла випадково випасти з українського літака.

Також у виданні "Волинські новини" написали, що у ДБР розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, що 11 вересня у Чернігові зафіксовано падіння російського дрона-камікадзе. Ворожий безпілотник впав на підприємство. 

Також 10 вересня російські війська атакували дронами швейну фабрику в Хмельницькій області.

літак вибух Волинська область будинок руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
