На Волині вибухівка впала з літака на житловий будинок — відео
У четвер, 11 вересня, на Волині вибухівка з літака влучила у житловий будинок. Це сталося у селі Копилля.
Про це повідомляє телевізійний канал "Аверс".
Вибухівка впала на будинок
Інцидент стався вдень, коли, за словами очевидців, над населеним пунктом дуже низько пролетів літак блакитного кольору. Після цього він повернув у бік Білорусі.
За інформацією з джерел каналу, ракета впала на будинок, у якому проживають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Вибух зруйнував оселю, однак людських жертв вдалося уникнути — у момент удару нікого не було вдома.
Місцеві мешканці підтверджують факт вибуху. За попередніми даними, ракета могла випадково випасти з українського літака.
Також у виданні "Волинські новини" написали, що у ДБР розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).
