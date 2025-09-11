Видео
На Волыни взрывчатка упала с самолета на жилой дом — видео

На Волыни взрывчатка упала с самолета на жилой дом — видео

ru
Дата публикации 11 сентября 2025 22:48
На Волыни взрывчатка упала с самолета на жилой дом — видео
Последствия падения взрывчатки. Фото: кадр из видео

В четверг, 11 сентября, на Волыни взрывчатка из самолета попала в жилой дом. Это произошло в селе Копылье.

Об этом сообщает телевизионный канал "Аверс".

Читайте также:

Взрывчатка упала на дом

Инцидент произошел днем, когда, по словам очевидцев, над населенным пунктом очень низко пролетел самолет голубого цвета. После этого он повернул в сторону Беларуси.

По информации из источников канала, ракета упала на дом, в котором проживают родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. Взрыв разрушил дом, однако человеческих жертв удалось избежать — в момент удара никого не было дома.

Местные жители подтверждают факт взрыва. По предварительным данным, ракета могла случайно выпасть из украинского самолета.

Также в издании "Волынские новости" написали, что в ГБР начали расследование по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылье.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УКУ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Напомним, что 11 сентября в Чернигове зафиксировано падение российского дрона-камикадзе. Вражеский беспилотник упал на предприятие.

Также 10 сентября российские войска атаковали дронами швейную фабрику в Хмельницкой области.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
