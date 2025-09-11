На Волыни взрывчатка упала с самолета на жилой дом — видео
В четверг, 11 сентября, на Волыни взрывчатка из самолета попала в жилой дом. Это произошло в селе Копылье.
Об этом сообщает телевизионный канал "Аверс".
Взрывчатка упала на дом
Инцидент произошел днем, когда, по словам очевидцев, над населенным пунктом очень низко пролетел самолет голубого цвета. После этого он повернул в сторону Беларуси.
По информации из источников канала, ракета упала на дом, в котором проживают родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. Взрыв разрушил дом, однако человеческих жертв удалось избежать — в момент удара никого не было дома.
Местные жители подтверждают факт взрыва. По предварительным данным, ракета могла случайно выпасть из украинского самолета.
Также в издании "Волынские новости" написали, что в ГБР начали расследование по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылье.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УКУ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Напомним, что 11 сентября в Чернигове зафиксировано падение российского дрона-камикадзе. Вражеский беспилотник упал на предприятие.
Также 10 сентября российские войска атаковали дронами швейную фабрику в Хмельницкой области.
Читайте Новини.LIVE!