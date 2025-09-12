На Волыни боеприпас с самолета разрушил дом в селе Копылье

Воронка от боеприпаса. Фото: Суспільне.Луцьк

В селе Копылье на Волыни 11 сентября в полдень из самолета выпал боеприпас, что привело к мощному взрыву, который полностью разрушил один из жилых домов. Стало известно, что произошло с хозяевами и в каком состоянии их имущество.

Об этом сообщает "Суспільне.Луцьк".

Хозяева показали руины дома в селе Копылье

К счастью, хозяева дома в момент взрыва отсутствовали дома, поэтому никто из людей не пострадал.

Руины дома. Фото: Суспільне.Луцьк

Двор дома, где упал боеприпас. Фото: Суспільне.Луцьк

Хозяин дома. Фото: Суспільне.Луцьк

Ударная волна повредила и соседние дома — в них выбило стекла. Хозяин уничтоженного дома Владимир Шрамко рассказал, что во время взрыва потерял не только жилье, но и хозяйственные помещения, пилораму, а также документы и деньги. Сейчас он вместе с женой временно живет у родственников.

Также известно, что по факту инцидента следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ч.2 ст.416 УКУ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

