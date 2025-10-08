У Мадриді обвалилася будівля під час реконструкції готелю

Рятувальники працюють на місці обвалу будівлі в центрі Мадрида. Фото: REUTERS/Juan Medina

В Іспанії у центрі Мадрида у вівторок, 7 жовтня, стався трагічний інцидент. Під час реконструкції будівлі, яку планували перетворити на чотиризірковий готель, обвалилися плити перекриття.

Про це повідомили в службі екстреної допомоги Мадрида, передає El Pais.

Реклама

Читайте також:

Посеред центру Мадрида обвалилась будівля

Унаслідок катастрофи загинули четверо людей, серед них троє чоловіків і одна жінка. Відомо, що будівля розташована на вулиці Лас-Ілерас, 4, поблизу станції метро "Опера" та Королівського театру. На момент трагедії на об’єкті працювало від 30 до 40 осіб. Рятувальники кілька годин вручну розбирали завали, аби знайти зниклих безвісти. Близько третьої ночі пожежники дістали останні два тіла з-під уламків.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Алмейда повідомив, що причини обвалу наразі невідомі. За попередніми даними, обвал шостого поверху спричинив руйнування всіх нижніх перекриттів до першого поверху. Мешканцям прилеглих будинків дозволили повернутися до осель після перевірки.

Серед загиблих є працівники будівельної компанії ANKA, які походили з Малі, Гвінеї та Еквадору. Вони мали офіційні контракти й заробітну плату близько 1100 євро на місяць. Окрім них, під завалами загинула адміністративна працівниця Лаура, близько 30 років, яка відповідала за частину проєкту.

Також одного постраждалого госпіталізували з переломом ноги, ще кілька осіб отримали незначні травми та психологічну допомогу.

До пошукової операції залучили дрони та кінологічні команди муніципальної поліції, які допомагали локалізувати зниклих. Роботи ускладнювала нестабільність фасаду, тому рятувальникам довелося зміцнювати конструкцію перед продовженням пошуків.

Мер зазначив, що реконструкцію будівлі проводили законно — дозвіл на роботи був виданий у лютому, а всі документи відповідали містобудівним вимогам. Сама будівля була споруджена у 1965 році та перебувала в процесі реконструкції для створення готелю, який належав саудівському фонду RSR.

Нагадаємо, нещодавно в Мадриді стався потужний вибух прямо в кафе, де постраждала 21 людина.

Також вчора, 7 жовтня, у Каліфорнії сталась авіакатастрофа за участі медичного гелікоптера.