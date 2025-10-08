Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У центрі Мадрида обвалилося кілька поверхів будівлі — є жертви

У центрі Мадрида обвалилося кілька поверхів будівлі — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:34
У Мадриді обвалилася будівля під час реконструкції готелю
Рятувальники працюють на місці обвалу будівлі в центрі Мадрида. Фото: REUTERS/Juan Medina

В Іспанії у центрі Мадрида у вівторок, 7 жовтня, стався трагічний інцидент. Під час реконструкції будівлі, яку планували перетворити на чотиризірковий готель, обвалилися плити перекриття. 

Про це повідомили в службі екстреної допомоги Мадрида, передає El Pais.

Реклама
Читайте також:

Посеред центру Мадрида обвалилась будівля 

Унаслідок катастрофи загинули четверо людей, серед них троє чоловіків і одна жінка. Відомо, що будівля розташована на вулиці Лас-Ілерас, 4, поблизу станції метро "Опера" та Королівського театру. На момент трагедії на об’єкті працювало від 30 до 40 осіб. Рятувальники кілька годин вручну розбирали завали, аби знайти зниклих безвісти. Близько третьої ночі пожежники дістали останні два тіла з-під уламків.

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Алмейда повідомив, що причини обвалу наразі невідомі. За попередніми даними, обвал шостого поверху спричинив руйнування всіх нижніх перекриттів до першого поверху. Мешканцям прилеглих будинків дозволили повернутися до осель після перевірки.

Серед загиблих є працівники будівельної компанії ANKA, які походили з Малі, Гвінеї та Еквадору. Вони мали офіційні контракти й заробітну плату близько 1100 євро на місяць. Окрім них, під завалами загинула адміністративна працівниця Лаура, близько 30 років, яка відповідала за частину проєкту.

Також одного постраждалого госпіталізували з переломом ноги, ще кілька осіб отримали незначні травми та психологічну допомогу.

До пошукової операції залучили дрони та кінологічні команди муніципальної поліції, які допомагали локалізувати зниклих. Роботи ускладнювала нестабільність фасаду, тому рятувальникам довелося зміцнювати конструкцію перед продовженням пошуків.

Мер зазначив, що реконструкцію будівлі проводили законно — дозвіл на роботи був виданий у лютому, а всі документи відповідали містобудівним вимогам. Сама будівля була споруджена у 1965 році та перебувала в процесі реконструкції для створення готелю, який належав саудівському фонду RSR. 

Нагадаємо, нещодавно в Мадриді стався потужний вибух прямо в кафе, де постраждала 21 людина.

Також вчора, 7 жовтня, у Каліфорнії сталась авіакатастрофа за участі медичного гелікоптера.

ремонт аварія Іспанія обвалення будинок завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації