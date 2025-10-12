Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США вертолет упал на многолюдный пляж — видео

В США вертолет упал на многолюдный пляж — видео

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 10:53
Вертолет упал на пляже в Калифорнии — видео
Вертолет после падения. Фото: кадр из видео

В городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, вертолет упал прямо на пляжную парковку. В результате авиакатастрофы пострадали пять человек.

Об этом сообщает издание Fox News.

Реклама
Читайте также:

В Калифорнии упал вертолет

Как стало известно, во время полета 11 октября вертолет внезапно потерял контроль и упал, застряв между несколькими пальмами недалеко от побережья. Из-за аварии временно перекрыли главное шоссе Сакраменто.

По словам представителей пожарной службы Хантингтон-Бич, двух человек, находившихся в кабине, удалось спасти из-под обломков, а еще трое прохожих получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу, их состояние уточняется.

Известно, что вертолет был связан с заходом Cars'N Copters on the Coast, который должен был состояться 12 октября.

Представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование. Сейчас причины падения вертолета остаются неизвестными.

Напомним, на заводе в Германии произошла химическая авария. Из-за инцидента пострадали четыре человека.

А также мы сообщали, что в центре Мадрида произошел обвал в здании.

США авария вертолет авиакатастрофа Калифорния
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации