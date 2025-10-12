Вертолет упал на пляже в Калифорнии — видео

Вертолет после падения. Фото: кадр из видео

В городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, вертолет упал прямо на пляжную парковку. В результате авиакатастрофы пострадали пять человек.

Об этом сообщает издание Fox News.

Реклама

Читайте также:

В Калифорнии упал вертолет

Как стало известно, во время полета 11 октября вертолет внезапно потерял контроль и упал, застряв между несколькими пальмами недалеко от побережья. Из-за аварии временно перекрыли главное шоссе Сакраменто.

По словам представителей пожарной службы Хантингтон-Бич, двух человек, находившихся в кабине, удалось спасти из-под обломков, а еще трое прохожих получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу, их состояние уточняется.

Известно, что вертолет был связан с заходом Cars'N Copters on the Coast, который должен был состояться 12 октября.

Представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование. Сейчас причины падения вертолета остаются неизвестными.

Напомним, на заводе в Германии произошла химическая авария. Из-за инцидента пострадали четыре человека.

А также мы сообщали, что в центре Мадрида произошел обвал в здании.