Вертолет упал на пляже в Калифорнии — видео

В США вертолет упал на многолюдный пляж — видео
В городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, вертолет упал прямо на пляжную парковку. В результате авиакатастрофы пострадали пять человек.
Об этом сообщает издание Fox News.
В Калифорнии упал вертолет
Как стало известно, во время полета 11 октября вертолет внезапно потерял контроль и упал, застряв между несколькими пальмами недалеко от побережья. Из-за аварии временно перекрыли главное шоссе Сакраменто.
По словам представителей пожарной службы Хантингтон-Бич, двух человек, находившихся в кабине, удалось спасти из-под обломков, а еще трое прохожих получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу, их состояние уточняется.
Известно, что вертолет был связан с заходом Cars'N Copters on the Coast, который должен был состояться 12 октября.
Представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование. Сейчас причины падения вертолета остаются неизвестными.
