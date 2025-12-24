Под Анкарой разбился самолет с начальником Генштаба и топ-командованием Ливии

Катастрофа в Турции — Ливия трагически потеряла командование ВС
Недалеко от Анкары разбился самолет с начальником Генштаба и топ-командованием армии Ливии. Делегация возвращалась с официального визита, когда пилоты подали сигнал бедствия: самолет упал в горах, выживших нет.
Информацию о катастрофе подтвердил премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе.
Что случилось с самолетом
Ливийский премьер сообщил, что вместе с начальником Генштаба армии Ливии Мохаммедом Али Ахмедом аль-Хаддадом погибли начальник штаба Сухопутных войск Ливии генерал-лейтенант Аль-Фитури Гарибил, директор Управления военного производства бригадный генерал Махмуд Аль-Катаби, советник начальника Генштаба, профессор Мухаммад Аль-Асави Диаб, фотограф пресс-службы начальника Генштаба Мухаммад Омар Ахмед Махджуб и члены экипажа.
Как сообщает Daily Sabah, самолет Falcon 50 взлетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре. Курс - на Триполи. Делегация возвращалась домой после переговоров. Менее чем через час произошла беда.
По данным телеканала NTV, перед исчезновением экипаж успел подать сигнал бедствия. Пилоты сообщили диспетчерам о критических проблемах. Они запросили аварийную посадку и начали экстренно сбрасывать топливо, чтобы уменьшить риск взрыва при ударе о землю. Вернуться на полосу они не успели.
Обломки нашли в горной местности — на высоте Селамалмаз-Тепеси. Это в двух километрах от села Кесиккавак. Турецкие силы безопасности оцепили район падения, продолжается расследование причин аварии.
