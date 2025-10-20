У Гонконгу літак під час посадки зіткнувся з автівкою служби безпеки

Руїни літака у морі. Фото: AP

У понеділок, 20 жовтня, в міжнародному аеропорту Гонконгу сталася авіакатастрофа. Вантажний літак Boeing 747, який здійснював рейс EK9788 авіакомпанії Emirates з Дубая, під час посадки з’їхав із північної злітно-посадкової смуги, зіткнувся з патрульним автомобілем служби безпеки та частково зупинився у воді. Унаслідок інциденту загинули двоє співробітників аеропортової охорони.

Про це повідомляє myNEWS.

В Гонгконгу сталась авіакатастрофа

За даними поліції, аварія сталася близько 3:50 ранку. Літак, що належав турецькому оператору ACT Airlines і був орендований компанією Emirates, не встиг загальмувати під час посадки. Він з’їхав із смуги, збив службовий автомобіль, який патрулював територію, і через це частково опинився у морі біля північної частини аеропорту. Водолази дістали з води тіло 30-річного працівника, смерть якого констатували на місці. Його 41-річного колегу доправили до лікарні Північного Лантау, але лікарі не змогли врятувати йому життя.

Виконавчий директор з експлуатації аеропорту Стівен Іу Сіу-чун підтвердив, що загиблі були досвідченими співробітниками: один працював у службі безпеки сім років, інший — понад десятиліття. Він запевнив, що влада надасть усю необхідну підтримку родинам загиблих. За словами Іу, на момент інциденту погодні умови та стан злітно-посадкової смуги були безпечними та відповідали стандартам експлуатації.

Аеропортова адміністрація спільно з ACT Airlines та Emirates уже розпочала розслідування обставин інциденту, щоб встановити точні причини аварії.

