Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Гонконгу літак врізався в автомобіль і впав у море — подробиці

У Гонконгу літак врізався в автомобіль і впав у море — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:10
У Гонконгу літак під час посадки зіткнувся з автівкою служби безпеки
Руїни літака у морі. Фото: AP

У понеділок, 20 жовтня, в міжнародному аеропорту Гонконгу сталася авіакатастрофа. Вантажний літак Boeing 747, який здійснював рейс EK9788 авіакомпанії Emirates з Дубая, під час посадки з’їхав із північної злітно-посадкової смуги, зіткнувся з патрульним автомобілем служби безпеки та частково зупинився у воді. Унаслідок інциденту загинули двоє співробітників аеропортової охорони.

Про це повідомляє myNEWS.

Реклама
Читайте також:

В Гонгконгу сталась авіакатастрофа

За даними поліції, аварія сталася близько 3:50 ранку. Літак, що належав турецькому оператору ACT Airlines і був орендований компанією Emirates, не встиг загальмувати під час посадки. Він з’їхав із смуги, збив службовий автомобіль, який патрулював територію, і через це частково опинився у морі біля північної частини аеропорту. Водолази дістали з води тіло 30-річного працівника, смерть якого констатували на місці. Його 41-річного колегу доправили до лікарні Північного Лантау, але лікарі не змогли врятувати йому життя.

Виконавчий директор з експлуатації аеропорту Стівен Іу Сіу-чун підтвердив, що загиблі були досвідченими співробітниками: один працював у службі безпеки сім років, інший — понад десятиліття. Він запевнив, що влада надасть усю необхідну підтримку родинам загиблих. За словами Іу, на момент інциденту погодні умови та стан злітно-посадкової смуги були безпечними та відповідали стандартам експлуатації.

Аеропортова адміністрація спільно з ACT Airlines та Emirates уже розпочала розслідування обставин інциденту, щоб встановити точні причини аварії.

Нагадаємо, нещодавно в США ледь не сталась трагедія — під час перельоту на рейсі United Airlines UA1093 з Денвера до Лос-Анджелеса раптово тріснуло скло. Літак довелося екстрено садити.

Також кілька днів тому в США впав гвинтокрил на людний пляж.

смерть аварія авіакатастрофа катастрофа літаки Гонконг
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації