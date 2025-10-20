В Гонконге самолет во время посадки столкнулся с автомобилем службы безопасности

Руины самолета в море. Фото: AP

В понедельник, 20 октября, в международном аэропорту Гонконга произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет Boeing 747, совершавший рейс EK9788 авиакомпании Emirates из Дубая, во время посадки съехал с северной взлетно-посадочной полосы, столкнулся с патрульным автомобилем службы безопасности и частично остановился в воде. В результате инцидента погибли двое сотрудников аэропортовой охраны.

По данным полиции, авария произошла около 3:50 утра. Самолет, принадлежавший турецкому оператору ACT Airlines и арендованный компанией Emirates, не успел затормозить во время посадки. Он съехал с полосы, сбил служебный автомобиль, который патрулировал территорию, и из-за этого частично оказался в море возле северной части аэропорта. Водолазы достали из воды тело 30-летнего работника, смерть которого констатировали на месте. Его 41-летнего коллегу доставили в больницу Северного Лантау, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Исполнительный директор по эксплуатации аэропорта Стивен Иу Сиу-чун подтвердил, что погибшие были опытными сотрудниками: один работал в службе безопасности семь лет, другой — более десяти лет. Он заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям погибших. По словам Иу, на момент инцидента погодные условия и состояние взлетно-посадочной полосы были безопасными и соответствовали стандартам эксплуатации.

Администрация аэропорта совместно с ACT Airlines и Emirates уже начала расследование обстоятельств инцидента, чтобы установить точные причины аварии.

