У Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 Антей

В Івановській області Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей". Відомо, що в момент падіння на борту перебувало сім членів екіпажу.

Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 9 грудня.

Падіння літака Ан-22 "Антей" у Росії

За інформацією ЗМІ, російський літак впав в Уводське водосховище, глибина якого становить близько пʼяти метрів. Там також виявили уламки. Крім того, є ймовірність витоку палива.

У Міноборони РФ повідомили, що до місця падіння літака вилетіла пошуково-рятувальна команда.

"Літак впав у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу", — йдеться у повідомленні.

Низка ЗМІ пишуть, що транспортний літак належав Міноборони РФ.

