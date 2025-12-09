У Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 Антей

У Росії розбився військовий літак — на борту було сім людей
В Івановській області Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей". Відомо, що в момент падіння на борту перебувало сім членів екіпажу.
Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 9 грудня.
Падіння літака Ан-22 "Антей" у Росії
За інформацією ЗМІ, російський літак впав в Уводське водосховище, глибина якого становить близько пʼяти метрів. Там також виявили уламки. Крім того, є ймовірність витоку палива.
У Міноборони РФ повідомили, що до місця падіння літака вилетіла пошуково-рятувальна команда.
"Літак впав у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу", — йдеться у повідомленні.
Низка ЗМІ пишуть, що транспортний літак належав Міноборони РФ.
Нагадаємо, у Росії в літака, який стояв в укритті, спрацювала система катапультування. Внаслідок цього пілот та штурман загинули.
Раніше українські воїни уразили російський експериментальний літак А-60, оснащений бойовим лазером.
