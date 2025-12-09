Відео
Головна Новини дня У Росії розбився військовий літак — на борту було сім людей

У Росії розбився військовий літак — на борту було сім людей

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:46
У Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 Антей
Військовий транспортний літак Ан-22 "Антей". Фото: росЗМІ

В Івановській області Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей". Відомо, що в момент падіння на борту перебувало сім членів екіпажу.

Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 9 грудня.

Падіння літака Ан-22 "Антей" у Росії

За інформацією ЗМІ, російський літак впав в Уводське водосховище, глибина якого становить близько пʼяти метрів. Там також виявили уламки. Крім того, є ймовірність витоку палива.

У Міноборони РФ повідомили, що до місця падіння літака вилетіла пошуково-рятувальна команда.

"Літак впав у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу", — йдеться у повідомленні.

Низка ЗМІ пишуть, що транспортний літак належав Міноборони РФ.

Нагадаємо, у Росії в літака, який стояв в укритті, спрацювала система катапультування. Внаслідок цього пілот та штурман загинули.

Раніше українські воїни уразили російський експериментальний літак А-60, оснащений бойовим лазером.

літак росіяни авіакатастрофа Росія водосховище
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
