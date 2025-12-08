Відео
Головна Новини дня У РФ два пілоти катапультувалися в стелю — Ігнат відреагував

У РФ два пілоти катапультувалися в стелю — Ігнат відреагував

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:27
В Росії два пілоти загинули після катапультування — Ігнат
Юрій Ігнат. Фото: Ігнат/Facebook

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат звернув увагу на безглузду загибель двох ворожих пілотів бомбардувальника. Цей інцидент стався через систему катапультування, яка випадково спрацювала.
  
Про це Ігнат повідомляє у Facebook у понеділок, 8 грудня.

Смертельна катапульта  

В одному з російських бомбардувальних авіаційних полків РФ вчора стався цікавий випадок з літаком, який стояв в укритті. За інформацією російського пропагандистського Telegram-каналу Fighterbomber, на борту випадково спрацювала система катапультування. В наслідок цього пілот та штурман літака загинули, отримавши травми, несумісні із життям.

Читайте також:
У РФ два пілоти катапультувалися в стелю — Ігнат відреагував - фото 1
Допис Ігната у Facebook. Фото: скриншот

"Бох єсть! Дуже сподіваюсь, що піропатрони обох катапульт, які врізалися в стелю залізобетонного укриття, спричинили "нєбольшое возгораніє борта", ну або якісь інші "нєсовмєстімиє" з його експлуатацією причини! Смерть ворогам!", — написав Ігнат.

Такі випадки можливі через неправильне обслуговування системи викиду чи її випадкова активація. 

В РФ зростає бізнес на рекрутингу — посередники заробляють на залученні до участі у війні проти України

Нагадаємо, що в Росії працює мережа посередників, що заробляють на рекрутингу до російської армії. В деяких випадках за одного такого "добровольця" для війни проти України  держава може заплатити чималі гроші.

Крім того, ми повідомляли, що РФ байдуже не лише на життя своїх військових. Так, лише за рік окупанти "загубили" понад 130 авіабомб, які скинули на голови мирних жителів.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
