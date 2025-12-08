В России два пилота погибли после катапультирования - Игнат

Юрий Игнат. Фото: Игнат/Facebook

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат обратил внимание на бессмысленную гибель двух вражеских пилотов бомбардировщика. Этот инцидент произошел из-за системы катапультирования, которая случайно сработала.



Об этом Игнат сообщает в Facebook в понедельник, 8 декабря.

Смертельная катапульта

В одном из российских бомбардировочных авиационных полков РФ вчера произошел интересный случай с самолетом, который стоял в укрытии. По информации российского пропагандистского Telegram-канала Fighterbomber, на борту случайно сработала система катапультирования. В результате этого пилот и штурман самолета погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщение Игната в Facebook. Фото: скриншот

"Бох есть! Очень надеюсь, что пиропатроны обеих катапульт, которые врезались в потолок железобетонного укрытия, вызвали "небольшое возгорание борта", ну или какие-то другие "несовместимые" с его эксплуатацией причины! Смерть врагам!", — написал Игнат.

Такие случаи возможны из-за неправильного обслуживания системы выброса или ее случайной активации.

Напомним, что в России работает сеть посредников, зарабатывающих на рекрутинге в российскую армию. В некоторых случаях за одного такого "добровольца" для войны против Украины государство может заплатить немалые деньги.

Кроме того, мы сообщали, что РФ безразлично не только на жизнь своих военных. Так, всего за год оккупанты "потеряли" более 130 авиабомб, которые сбросили на головы мирных жителей.