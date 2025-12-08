Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В РФ два пилота катапультировались в потолок — Игнат отреагировал

В РФ два пилота катапультировались в потолок — Игнат отреагировал

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:27
В России два пилота погибли после катапультирования - Игнат
Юрий Игнат. Фото: Игнат/Facebook

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат обратил внимание на бессмысленную гибель двух вражеских пилотов бомбардировщика. Этот инцидент произошел из-за системы катапультирования, которая случайно сработала.

Об этом Игнат сообщает в Facebook в понедельник, 8 декабря.

Смертельная катапульта

В одном из российских бомбардировочных авиационных полков РФ вчера произошел интересный случай с самолетом, который стоял в укрытии. По информации российского пропагандистского Telegram-канала Fighterbomber, на борту случайно сработала система катапультирования. В результате этого пилот и штурман самолета погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Реклама
Читайте также:
У РФ два пілоти катапультувалися в стелю — Ігнат відреагував - фото 1
Сообщение Игната в Facebook. Фото: скриншот

"Бох есть! Очень надеюсь, что пиропатроны обеих катапульт, которые врезались в потолок железобетонного укрытия, вызвали "небольшое возгорание борта", ну или какие-то другие "несовместимые" с его эксплуатацией причины! Смерть врагам!", — написал Игнат.

Такие случаи возможны из-за неправильного обслуживания системы выброса или ее случайной активации.

Напомним, что в России работает сеть посредников, зарабатывающих на рекрутинге в российскую армию. В некоторых случаях за одного такого "добровольца" для войны против Украины государство может заплатить немалые деньги.

Кроме того, мы сообщали, что РФ безразлично не только на жизнь своих военных. Так, всего за год оккупанты "потеряли" более 130 авиабомб, которые сбросили на головы мирных жителей.

самолет Россия Юрий Игнат пилоты армия РФ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации