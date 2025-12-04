Видео
Главная Новости дня РФ бомбит сама себя — сколько авиабомб "потеряли" за 2025 год

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 05:47
ФАБы РФ все чаще падают на собственную территории — сколько потеряли за 2025 год
Советская авиабомба ФАБ-500. Фото: росСМИ

Российский бомбардировщик сбросил авиабомбу прямо во двор жилого дома в оккупированной Макеевке. Бомба упала прямо во двор жилого дома в поселке Криничная, никто не пострадал.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Читайте также:

Сколько авиабомб "потеряла" РФ за год

Таким образом, редакции ASTRA известно по меньшей мере о 132 авиабомбах (125 ФАБов и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб ФАБ.

Дело в том, что для противодействия украинской ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ.

Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до целей и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрыть, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают что причины в атаках ВСУ.

Напомним, в Эстонии недалеко от границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу. Опасный боеприпас заметил местный житель во время прогулки в лесу.

А военный аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что ВСУ уже тестируют технологии для сбивания управляемых авиабомб РФ. В Одессе два из трех КАБов удалось обезвредить с помощью дронов-перехватчиков.

Донецкая область ПВО война в Украине авиабомба ВОТ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
