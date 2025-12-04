ФАБи РФ все частіше падають на власну території — скільки втратили за 2025 рік

Радянська авіабомба ФАБ-500. Фото: росЗМІ

Російський бомбардувальник скинув авіабомбу прямо у двір житлового будинку в окупованій Макіївці. Бомба впала прямо у двір житлового будинку в селищі Кринична, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє опозиційна Кремлю агенція ASTRA.

Реклама

Читайте також:

Скільки авіабомб "загубила" РФ за рік

Таким чином, редакції ASTRA відомо про щонайменше 132 авіабомби (125 ФАБів і 7 УМПБ) і три ракети що впали з російських літаків у РФ і на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Річ у тому, що для протидії українській ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила і супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ.

Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до цілей і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — повідомляють що причини в атаках ЗСУ.

Нагадаємо, в Естонії неподалік кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіаційну бомбу. Небезпечний боєприпас помітив місцевий житель під час прогулянки в лісі.

А військовий аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що ЗСУ вже тестують технології для збиття керованих авіабомб РФ. В Одесі два з трьох КАБів вдалося знешкодити за допомогою дронів-перехоплювачів.