В Естонії біля кордону з РФ знайшли авіабомбу — деталі

На північному сході Естонії неподалік кордону з Росією виявили 250-кілограмову авіаційну бомбу. Небезпечний боєприпас помітив місцевий житель під час прогулянки в лісі, після чого на місце одразу прибули сапери.

Про це повідомило медіа ERR у неділю, 2 листопада.

Біля кордону з Росією в Естонії знищують авіабомбу

Надзвичайна подія сталася поблизу села Аувере, де місцевий мешканець натрапив у лісі на підозрілий предмет. Після огляду фахівці підтвердили, що це авіабомба вагою близько 250 кілограмів, і розпочали підготовку до її контрольного знищення. Влада застерегла мешканців, що протягом дня можуть лунати вибухи.

"Сапери вже працюють на місці та готуються знищити боєприпас. Жителі прилеглих районів можуть чути гучні звуки та вибухи в районі Аувере", — йдеться в офіційному повідомленні рятувальної служби.

Роботи зі знешкодження проводить спеціальний підрозділ вибухотехніків, а район тимчасово обмежено для цивільного руху.

