Україна
В Естонії знайшли 250 кілограмів вибухівки біля кордону з РФ

В Естонії знайшли 250 кілограмів вибухівки біля кордону з РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 18:35
Оновлено: 18:35
В Естонії біля кордону з РФ знайшли авіабомбу — деталі
Авіаційна бомба. Фото ілюстративне: Варта1

На північному сході Естонії неподалік кордону з Росією виявили 250-кілограмову авіаційну бомбу. Небезпечний боєприпас помітив місцевий житель під час прогулянки в лісі, після чого на місце одразу прибули сапери.

Про це повідомило медіа ERR у неділю, 2 листопада.

Читайте також:

Біля кордону з Росією в Естонії знищують авіабомбу

Надзвичайна подія сталася поблизу села Аувере, де місцевий мешканець натрапив у лісі на підозрілий предмет. Після огляду фахівці підтвердили, що це авіабомба вагою близько 250 кілограмів, і розпочали підготовку до її контрольного знищення. Влада застерегла мешканців, що протягом дня можуть лунати вибухи.

"Сапери вже працюють на місці та готуються знищити боєприпас. Жителі прилеглих районів можуть чути гучні звуки та вибухи в районі Аувере", — йдеться в офіційному повідомленні рятувальної служби.

Роботи зі знешкодження проводить спеціальний підрозділ вибухотехніків, а район тимчасово обмежено для цивільного руху. 

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив: Естонія готова перехоплювати й збивати російські дрони, які порушуватимуть її повітряний простір.

Раніше ми також інформували, що 27 жовтня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною, під час якої сторони обговорили заходи тиску на Росію.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
