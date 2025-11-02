В Эстонии у границы с РФ нашли авиабомбу — детали

Авиационная бомба. Фото иллюстративное: Варта1

На северо-востоке Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу. Опасный боеприпас заметил местный житель во время прогулки в лесу, после чего на место сразу прибыли саперы.

Об этом сообщило медиа ERR в воскресенье, 2 ноября.

Реклама

Читайте также:

Возле границы с Россией в Эстонии уничтожают авиабомбу

Чрезвычайное происшествие произошло вблизи села Аувере, где местный житель наткнулся в лесу на подозрительный предмет. После осмотра специалисты подтвердили, что это авиабомба весом около 250 килограммов, и начали подготовку к ее контрольному уничтожению. Власти предостерегли жителей, что в течение дня могут раздаваться взрывы.

"Саперы уже работают на месте и готовятся уничтожить боеприпас. Жители близлежащих районов могут слышать громкие звуки и взрывы в районе Аувере", — говорится в официальном сообщении спасательной службы.

Работы по обезвреживанию проводит специальное подразделение взрывотехников, а район временно ограничен для гражданского движения.

Напомним, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил: Эстония готова перехватывать и сбивать российские дроны, которые будут нарушать ее воздушное пространство.

Ранее мы также информировали, что 27 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной, во время которой стороны обсудили меры давления на Россию.