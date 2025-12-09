В России разбился военный транспортный самолет Ан-22 Антей

Военный транспортный самолет Ан-22 "Антей". Фото: росСМИ

В Ивановской области России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей". Известно, что в момент падения на борту находилось семь членов экипажа.

Об этом сообщают росСМИ во вторник, 9 декабря.

Падение самолета Ан-22 "Антей" в России

По информации СМИ, российский самолет упал в Уводское водохранилище, глубина которого составляет около пяти метров. Там также обнаружили обломки. Кроме того, есть вероятность утечки топлива.

В Минобороны РФ сообщили, что к месту падения самолета вылетела поисково-спасательная команда.

"Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа", — говорится в сообщении.

Ряд СМИ пишут, что транспортный самолет принадлежал Минобороны РФ.

