Україна
В России разбился военный самолет — на борту было семь человек

В России разбился военный самолет — на борту было семь человек

ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:46
В России разбился военный транспортный самолет Ан-22 Антей
Военный транспортный самолет Ан-22 "Антей". Фото: росСМИ

В Ивановской области России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей". Известно, что в момент падения на борту находилось семь членов экипажа.

Об этом сообщают росСМИ во вторник, 9 декабря.

Читайте также:

Падение самолета Ан-22 "Антей" в России

По информации СМИ, российский самолет упал в Уводское водохранилище, глубина которого составляет около пяти метров. Там также обнаружили обломки. Кроме того, есть вероятность утечки топлива.

В Минобороны РФ сообщили, что к месту падения самолета вылетела поисково-спасательная команда.

"Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа", — говорится в сообщении.

Ряд СМИ пишут, что транспортный самолет принадлежал Минобороны РФ.

Напомним, в России у самолета, который стоял в укрытии, сработала система катапультирования. В результате этого пилот и штурман погибли.

Ранее украинские воины поразили российский экспериментальный самолет А-60, оснащенный боевым лазером.

самолет россияне авиакатастрофа Россия водохранилище
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
