Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самолет, наполненный деньгами, разбился в Боливии — есть погибшие

Самолет, наполненный деньгами, разбился в Боливии — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 10:53
В Боливии из-за авиакрушения самолета с деньгами погибли люди — подробности
Самолет, разбившийся в Боливии. Фото: Reuters

В пятницу, 27 февраля, произошла авиакатастрофа в Боливии. Грузовой самолет, перевозивший деньги, разбился. В результате погибли по меньшей мере 15 человек, есть пострадавшие.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Associated Press.

Реклама
Читайте также:

Что известно об авиакатастрофе

Грузовой самолет, перевозивший деньги, разбился в пятницу вблизи столицы Боливии. Из-за этого повреждено около десятка автомобилей на шоссе. В результате падения, по меньшей мере, 15 человек погибли. Также ранены.

Грузовой самолет, перевозивший деньги, разбился в пятницу вблизи столицы Боливии, погибли люди
Полицейские на месте авиакатастрофы. Фото: Reuters

Как отметил министр обороны Боливии Марсело Салинас, самолет Hercules C-130 перевозил только что напечатанные боливийские деньги. Грузовое судно приземлилось, однако съехало со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Эль-Альто вблизи Ла-Паса. Самолет охватило пламя, на место прибыли пожарные и все службы.

Начальник пожарной службы Павел Товар отметил, что известно по меньшей мере о 15 погибших. Он не уточнил, были ли жертвы в самолете или автомобилях на соседней автомагистрали. Двое из шести членов экипажа самолета еще не найдены.

Грузовой самолет, перевозивший деньги, разбился в пятницу вблизи столицы Боливии, погибли люди
Самолет разбился вблизи Боливии. Фото: Reuters

Деньги, находившиеся в самолете, разлетелись вблизи места авиакатастрофы. Как отмечают в AP, сотни людей пытались собрать рассыпанные банкноты. Это препятствовало работе спасателей, поэтому полиция применила снаряжение для борьбы с массовыми беспорядками, чтобы разогнать толпу. Более 500 солдат и 100 полицейских взяли под контроль территорию.

Последние авиакатастрофы

Недавно в международном аэропорту города Бангор в штате Мэн США произошла авария. Частный самолет с восемью людьми на борту не смог безопасно слететь с посадочной полосы.

Еще один инцидент произошел недалеко от Анкары. Там разбился самолет с начальником Генштаба и командованием Ливии. Самолет упал в горах, все члены экипажа и пассажиры погибли.

Еще одна авиакатастрофа произошла в международном аэропорту Гонконга. Грузовой самолет Boeing 747 во время посадки съехал с северной взлетно-посадочной полосы. Он столкнулся с патрульным автомобилем и частично остановился в воде.

самолет авиакатастрофа Боливия погибшие пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации