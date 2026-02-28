В Боливии из-за авиакрушения самолета с деньгами погибли люди — подробности

Самолет, разбившийся в Боливии. Фото: Reuters

В пятницу, 27 февраля, произошла авиакатастрофа в Боливии. Грузовой самолет, перевозивший деньги, разбился. В результате погибли по меньшей мере 15 человек, есть пострадавшие.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Associated Press.

Что известно об авиакатастрофе

Грузовой самолет, перевозивший деньги, разбился в пятницу вблизи столицы Боливии. Из-за этого повреждено около десятка автомобилей на шоссе. В результате падения, по меньшей мере, 15 человек погибли. Также ранены.

Полицейские на месте авиакатастрофы. Фото: Reuters

Как отметил министр обороны Боливии Марсело Салинас, самолет Hercules C-130 перевозил только что напечатанные боливийские деньги. Грузовое судно приземлилось, однако съехало со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Эль-Альто вблизи Ла-Паса. Самолет охватило пламя, на место прибыли пожарные и все службы.

Начальник пожарной службы Павел Товар отметил, что известно по меньшей мере о 15 погибших. Он не уточнил, были ли жертвы в самолете или автомобилях на соседней автомагистрали. Двое из шести членов экипажа самолета еще не найдены.

Самолет разбился вблизи Боливии. Фото: Reuters

Деньги, находившиеся в самолете, разлетелись вблизи места авиакатастрофы. Как отмечают в AP, сотни людей пытались собрать рассыпанные банкноты. Это препятствовало работе спасателей, поэтому полиция применила снаряжение для борьбы с массовыми беспорядками, чтобы разогнать толпу. Более 500 солдат и 100 полицейских взяли под контроль территорию.

