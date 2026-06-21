Туск назвав "помилкою" конфлікт між політиками Польщі й України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загострення політичних суперечок між Польщею та Україною є помилкою.

Він наголосив, що від такого конфлікту можуть програти обидві сторони. Також Туск зазначив, що працює над зниженням напруги на міжнародному рівні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Туска у соцмережі X у неділю, 21 червня.

Туск про непорозуміння між українськими та польськими політиками

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував напруженість у відносинах між політиками Польщі та України. Він вважає, що втягування сторін у взаємні конфлікти є шкідливим і може мати негативні наслідки для обох країн як у політичному, так і в економічному вимірі.

Пояснюючи свою позицію, Туск наголосив, що вже обговорює ситуацію з європейськими партнерами та намагається зменшити рівень напруги. За його словами, такі суперечки можуть завдати шкоди репутації та співпраці між державами.

Коментуючи ситуацію, він заявив:

"Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони: у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин.

У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання".

Туск підкреслив, що вважає важливим уникати ескалації та зберігати конструктивний діалог між Варшавою та Києвом.

Скриншот повідомлення Дональда Туска/X

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