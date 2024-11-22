Удар балістичною ракетою по Дніпру — до чого може призвести

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Росія випустила гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності по Україні. Існує реальний ризик виникнення глобального конфлікту.

Про це повідомляє видання Reuters у п'ятницю, 22 листопада.

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Ризик глобального конфлікту

У четвер, 21 листопада, Росія випустила гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності по Дніпру. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що це була гіперзвукова ракета "Орєшнік".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на високій ймовірності глобальної війни внаслідок останніх подій.

"Війна на сході вступає у вирішальну фазу, ми відчуваємо, що наближається невідоме. Конфлікт набуває драматичних масштабів. Останні кілька десятків годин показали, що загроза є серйозною та реальною, коли йдеться про глобальний конфлікт", — заявив Туск.

Польща активно закликає членів НАТО збільшити витрати на оборону. Зазначається, що Варшава виділяє 4,7% валового внутрішнього продукту на посилення своїх збройних сил у 2025 році.

Нагадаємо, речник ЄС Пітер Стано заявив, що використання РФ міжконтинентальної ракети для атаки по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля. Це свідчить про те, що Путін не має наміру вести переговори про мир.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді України. Очільник Кремля може максимально підвищити ставки у війні проти України.