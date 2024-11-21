Нардеп Тарас Батенко попередив про ракетний удар РФ по Верховній Раді

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Російські загарбники можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді України. Це пов'язано з тим, що очільник Кремля Володимир Путін може максимально підвищити ставки у війні проти України.

Про це ефірі НТА повідомив народний депутат Тарас Батенко, пише DailyLviv.

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За словами нардепа, існує загроза удару ракетою по Верховній Раді в Києві. Це може статися найближчими днями.

"Нас проінформували. Побачимо: станеться це чи ні, але Путін максимально підняв ставки", — наголосив Батенко.

Рада переносить засідання на грудень

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що засідання Ради завтра не відбудеться.

"Мала бути година запитань до Уряду, але тепер спитати Уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться. Наступне засідання Ради планується вже в грудні", — зазначив Гончаренко.

Пост Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про ракетний удар по Дніпру. Він наголосив, що очільник Кремля знову здійснив крок ескалації.

Також Новини.LIVE писали про наслідки удару по Дніпру. Через ворожий обстріл постраждали двоє людей.