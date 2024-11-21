Нардеп Тарас Батенко предупредил о ракетном ударе РФ по Верховной Раде

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины. Это связано с тем, что глава Кремля Владимир Путин может максимально поднять ставки в войне против Украины.

Об этом в эфире НТА сообщил народный депутат Тарас Батенко, пишет DailyLviv.

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По словам нардепа, есть угроза удара ракетой по Верховной Раде в Киеве. Это может произойти в ближайшие дни.

"Нас проинформировали. Увидим: произойдет это или нет, но Путин максимально поднял ставки", — подчеркнул Батенко.

Совет переносит заседание на декабрь

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что заседание Рады завтра не состоится.

"Должен быть час вопросов к Правительству, но теперь спросить Правительство об их глупых решениях не удастся. Следующее заседание Рады планируется уже в декабре", — отметил Гончаренко.

Пост Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина о ракетном ударе по Днепру. Он подчеркнул, что глава Кремля снова предпринял шаг эскалации.

Также Новини.LIVE писали о последствиях удара по Днепру. Из-за вражеских обстрелов пострадали два человека.