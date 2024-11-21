Зеленський прокоментував слова Путіна про ракетний удар по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про ракетний удар по Дніпру. Він наголосив, що очільник Кремля знову здійснив крок ескалації.

Про це Зеленський заявив у четвер, 21 листопада.

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"Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру — одному з найбільших міст України", — заявив президент.

Глава держави додав, що це очевидне та серйозне розширення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. Зеленський підкреслив, що це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України. Варто не забувати, що ця держава відправила на допомогу російським загарбникам 11 тисяч своїх солдатів.

"Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу", — додав президент.

Він наголосив, що Путін єдиний, хто почав цю абсолютно неспровоковану війну. Він же робить усе, щоб війна продовжувалась.

"Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю", — нагадав Зеленський.

Глава держави додав, що задля захисту власного суверенітету, Україна має повне право здійснювати такі удари, завдаючи втрат не лише російським загарбникам, але і їх союзникам з Північної Кореї.

Світ не може стояти осторонь

Зеленський зазначив, що світ повинен реагувати на такі дії Росії. Він також переконаний, що зараз сильної реакції світу немає.

"Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити", — додав глава держави.

Він наголосив, що коли Путін бачить слабку реакцію на свої злочинні дії, він розуміє, що так діяти йому можна. Це призводить до нових руйнувань і жертв.

"Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.

Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України", — резюмував глава держави.

Наостанок Зеленський закликав союзників діяти спільно з Україною заради досягнення миру.

Раніше ми повідомляли, що Зеленский повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи.

Також Новини.LIVE писали про наслідки удару по Дніпру. Через ворожий обстріл постраждали двоє людей.