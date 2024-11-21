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Зеленський підтвердив застосування РФ нової балістичної ракети

21 листопада 2024 14:45
Галина Шподарева - редактор
Зеленський відреагував на удар новою ракетою
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленский повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи. 

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у четвер, 21 листопада. 

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"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться", — сказав президент України. 

Як зазначив Володимир Зеленський, Росія вже застосовує нові ракети і "шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї".

За словами президента, ракета, яку РФ застосувала по Україні 21 листопада, має всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи.

"Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", — сказав Зеленський. 

Лідер України подякував всім українцям та українкам, які стійко захищають Україну від цього агресора.  

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Ми розповідали, які характеристики має ракета "Рубіж"

Раніше Новини.LIVE писали про наслідки удару по Дніпру. Через ворожий обстріл постраждали двоє людей. 

Володимир Зеленський обстріли ракети президент Росія ракетний удар

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