Зеленський відреагував на удар новою ракетою

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленский повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи.

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у четвер, 21 листопада.

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"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться", — сказав президент України.

Як зазначив Володимир Зеленський, Росія вже застосовує нові ракети і "шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї".

За словами президента, ракета, яку РФ застосувала по Україні 21 листопада, має всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи.

"Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", — сказав Зеленський.

Лідер України подякував всім українцям та українкам, які стійко захищають Україну від цього агресора.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Ми розповідали, які характеристики має ракета "Рубіж".

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