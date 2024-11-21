Зеленський відреагував на удар новою ракетою

Зеленський підтвердив застосування РФ нової балістичної ракети
Президент України Володимир Зеленский повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи.
Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у четвер, 21 листопада.
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"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться", — сказав президент України.
Як зазначив Володимир Зеленський, Росія вже застосовує нові ракети і "шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї".
За словами президента, ракета, яку РФ застосувала по Україні 21 листопада, має всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи.
"Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", — сказав Зеленський.
Лідер України подякував всім українцям та українкам, які стійко захищають Україну від цього агресора.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Ми розповідали, які характеристики має ракета "Рубіж".
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