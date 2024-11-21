Зеленский отреагировал на удар новой ракетой

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у ракеты, которой Россия сегодня ночью била по Днепру, есть все признаки нового оружия — российской межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства сказал, что сейчас продолжаются экспертизы.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении в четверг, 21 ноября.

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"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы — вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится", — сказал президент Украины.

Как отметил Владимир Зеленский, Россия уже применяет новые ракеты и "ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее".

По словам президента, ракета, которую РФ применила по Украине 21 ноября, имеет все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.

"Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", — сказал Зеленский.

Лидер Украины поблагодарил всех украинцев и украинок, которые стойко защищают Украину от этого агрессора.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что противник впервые запустил по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием россияне ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе. Мы рассказывали, какие характеристики у ракеты "Рубеж".

Ранее Новини.LIVE писали о последствиях удара по Днепру. Из-за вражеских обстрелов пострадали два человека.