Удар баллистической ракетой по Днепру — к чему может привести

Премьер-министр Польши Дональд Туск.

Россия выпустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по Украине. Есть реальный риск возникновения глобального конфликта.

Об этом сообщает издание Reuters в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Риск глобального конфликта

В четверг, 21 ноября, Россия выпустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по Днепру. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это была гиперзвуковая ракета "Орешник".

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил высокую вероятность глобальной войны в связи с последними событиями.

"Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что приближается неизвестное. Конфликт приобретает драматические масштабы. Последние несколько десятков часов показали, что угроза является серьезной и реальной, когда речь идет о глобальном конфликте", — заявил Туск.

Польша активно призывает членов НАТО увеличить расходы на оборону. Отмечается, что Варшава выделяет 4,7% валового внутреннего продукта на усиление своих вооруженных сил в 2025 году.

Напомним, спикер ЕС Питер Стано заявил, что использование РФ межконтинентальной ракеты для атаки по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля. Это говорит о том, что Путин не намерен вести переговоры о мире.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины. Глава Кремля может максимально повысить ставки в войне против Украины.