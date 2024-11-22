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Туск назвал последствия удара РФ баллистической ракетой по Днепру

22 ноября 2024 16:16
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Удар баллистической ракетой по Днепру — к чему может привести
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Россия выпустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по Украине. Есть реальный риск возникновения глобального конфликта.

Об этом сообщает издание Reuters в пятницу, 22 ноября.

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Риск глобального конфликта

В четверг, 21 ноября, Россия выпустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по Днепру. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это была гиперзвуковая ракета "Орешник".

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил высокую вероятность глобальной войны в связи с последними событиями.

"Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что приближается неизвестное. Конфликт приобретает драматические масштабы. Последние несколько десятков часов показали, что угроза является серьезной и реальной, когда речь идет о глобальном конфликте", — заявил Туск.

Польша активно призывает членов НАТО увеличить расходы на оборону. Отмечается, что Варшава выделяет 4,7% валового внутреннего продукта на усиление своих вооруженных сил в 2025 году.

Напомним, спикер ЕС Питер Стано заявил, что использование РФ межконтинентальной ракеты для атаки по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля. Это говорит о том, что Путин не намерен вести переговоры о мире.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины. Глава Кремля может максимально повысить ставки в войне против Украины.

владимир путин Днепр ракета война в Украине Дональд Туск балистическая атака

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