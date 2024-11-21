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В ЄС пояснили навіщо Путін застосував міжконтинентальні ракети

21 листопада 2024 16:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Речник ЄС Пітер Стано пояснив, навіщо Путіну завдавати удар міжконтинентальними ракетами
Речник ЄС Пітер Стано. Фото: Єврокомісія
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Використання Росією міжконтинентальної ракети для атаки по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля. Це свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру вести переговори про мир.

Про це у Брюсселі на брифінгу для преси сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Стано зазначив, що Путін продовжує підвищувати напругу з використанням ядерної риторики.

"Ми, безумовно, відстежуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі або цілей в Україні... Очевидно, що така атака або атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації зі сторони Путіна", — сказав Стано.

Речник ЄС зауважив, що європейська сторона не мала нестачі в ознаках подальшої ескалації конфлікту зі сторони Кремля. Стано нагадав, що Путін розпочав таку ескалацію із створення продовольчої та енергетичної криз. Зараз він намагається перетворити на зброю голод та зиму, спрямовує дрони, керовані бомби та ракети проти енергетичної та цивільної інфраструктури України. Триває терор проти мирного населення.

Також Стано нагадав, що Путін розпочав ядерний шантаж задовго до того, як було запущено міжконтинентальні балістичні ракети.

Він зауважив, що кожен крок, зроблений Путіним у цій злочинній агресії проти народу України, є сигналом як для українців, так і для європейців, американців та усього міжнародного співтовариства, що Путін є непередбачуваним агресором.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленский повідомив, що ракета, якою Росія сьогодні вночі била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети. Голова держави сказав, що зараз тривають експертизи. 

Раніше ми писали, що у Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Ми розповідали, які характеристики має ракета "Рубіж"

володимир путін Україна обстріли війна в Україні ракетний удар

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