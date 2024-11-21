Спикер ЕС Питер Стано объяснил, зачем Путину наносить удар межконтинентальными ракетами

Спикер ЕС Питер Стано. Фото: Еврокомиссия

Использование Россией межконтинентальной ракеты для атаки по Украине — очередная эскалация со стороны Кремля. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не намерен вести переговоры о мире.

Об этом в Брюсселе на брифинге для прессы сказал спикер ЕС Питер Стано, сообщает корреспондент Укринформа.

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Путин не намерен вести переговоры

Стано отметил, что Путин продолжает повышать напряжение с использованием ядерной риторики.

"Мы, безусловно, отслеживаем сообщения о том, что Россия воспользовалась межконтинентальной баллистической ракетой против цели или целей в Украине... Очевидно, что такая атака или атаки могли бы стать четким признаком эскалации со стороны Путина", — сказал Стано.

Представитель ЕС отметил, что европейская сторона не имела недостатка в признаках дальнейшей эскалации конфликта со стороны Кремля. Стано напомнил, что Путин начал такую эскалацию с создания продовольственного и энергетического кризисов. Россия запускает ракеты против энергетической и гражданской инфраструктуры Украины и мирного населения.

Также Стано напомнил, что Путин начал ядерный шантаж задолго до того, как были запущены межконтинентальные баллистические ракеты.

Он отметил, что каждый шаг, сделанный Путиным в этой преступной агрессии против народа Украины, является сигналом как украинцам, так и европейцам, американцам и всему международному сообществу, что Путин является непредсказуемым агрессором.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у ракеты, которой Россия сегодня ночью била по Днепру, есть все признаки нового оружия — российской межконтинентальной баллистической ракеты Глава государства сказал, что сейчас продолжаются экспертизы.

Ранее мы писали, что в Воздушных силах ВСУ заявили, что противник впервые запустил по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.