Цивільні бранці не можуть отримати компенсацію за тортури у полоні РФ

Звільненні з полону українці, гроші. Фото: Головне управління розвідки МО України/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

Цивільні українці, які були у полоні РФ та зазнали тортур, після повернення до України не можуть отримати компенсації. Зокрема, військовим простіше отримати компенсації від держави, тоді як цивільні стикаються з несправедливістю.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" заявив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Чому цивільним після пологів РФ важче отримати компенсації від держави

"Ви знаєте, коли прикручують дроти до геніталій, крутять динамо-машину. Тобто це жорстокі гестапівські катування. Це якраз і є сексуальне насильство. Є й випадки зґвалтування, є інші жорстокі епізоди", — сказав Павліченко.

Він пояснив, що головна проблема в цих ситуаціях в тому, що після звільнення з місць несвободи на окупованих територіях або у Росії, цивільним майже неможливо довести факт свого ув'язнення. Зокрема, окупанти не видають жодних підтверджувальних документів.

"Приблизно тільки 20% цивільних можуть отримати навіть оту стотисячну виплату раз на рік... Як довести або повірити особі, що вона перебувала в тих місцях несвободи, коли немає документів? Оце є велике проблемне питання", — резюмував виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.

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