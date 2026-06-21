Гражданские пленники не могут получить компенсацию за пытки в плену в РФ

Освобожденные из плена украинцы, деньги. Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданские украинцы, которые находились в плену у РФ и подвергались пыткам, после возвращения в Украину не могут получить компенсацию. В частности, военным проще получить компенсацию от государства, тогда как гражданские лица сталкиваются с несправедливостью.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Почему гражданским лицам после пребывания в плену у РФ сложнее получить компенсацию от государства

"Вы знаете, когда прикручивают провода к гениталиям, крутят динамо-машину. То есть это жестокие гестаповские пытки. Это как раз и есть сексуальное насилие. Есть и случаи изнасилования, есть другие жестокие эпизоды", — сказал Павличенко.

Он пояснил, что главная проблема в этих ситуациях заключается в том, что после освобождения из мест лишения свободы на оккупированных территориях или в России гражданским лицам практически невозможно доказать факт своего заключения. В частности, оккупанты не выдают никаких подтверждающих документов.

"Примерно только 20 % гражданских лиц могут получить даже ту стотысячную выплату раз в год… Как доказать или поверить человеку, что он находился в тех местах лишения свободы, если нет документов? Вот это и есть большой проблемный вопрос", — резюмировал исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека.

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Как сообщало "Новини.LIVE", 5 июня состоялся очередной масштабный обмен пленными. В этот день из российского плена удалось освободить 185 украинских защитников и одного гражданского лица.

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