Ціни на нафту можуть впасти до 70 доларів, але є нюанс: експерт

Автомобілі на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Експерт спрогнозував падіння цін на нафту. За словами Дмитра Льоушкіна, вартість може знизитися до 70 доларів (3 087 гривень) за барель. Водночас цей процес буде тривалим через підвищення попиту.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Експерт про падіння цін на нафту

За словами Льоушкіна, навіть після завершення війни на Близькому Сході ціни на нафту швидко не впадуть. Це пов'язано з тим, що низка країн захоче поповнити свої стратегічні запаси, через що виникне високий попит.

"Є надлишковий попит. Багато країн використовували стратегічні резерви і тепер їх потрібно відновити. Крім того, частина держав навіть збільшує запаси", — зазначив експерт.

Серед таких країн, за словами експерта, Індія, Китай та Сполучені Штати Америки. Корекція цін, як прогнозує Льоушкін, може тривати кілька місяців. Після чого вартість нафти може стабілізуватися на рівні близько 70 доларів за барель.

"До 70 доларів ціна на нафту має опуститися. У цих межах ми очікуємо, якщо буде мир", — зазначив аналітик.

Ситація на Близькому Сході

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 квітня Іран розблокував Ормузьку протоку. Це одразу ж вплинуло на вартість нафти та природного газу у Європі. Зокрема, на торгах у Лондоні ф'ючерси на нафту Brent знизилися до 90 доларів.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що укласти угоду з Іраном можуть вже у найближчі кілька днів. Зокрема, ймовірно, переговорники зустрінуться цими вихідними.

Додамо, що раніше американський лідер заявив про згоду Ірану відмовитися від ядерної зброї. Тегеран нібито погодився на повну відмову від ядерного статусу. Крім того, Іран, за словами Трампа, передасть свої радіоактивні запаси Сполученим Штатам.