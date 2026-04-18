Цены на нефть могут упасть до 70 долларов, но есть нюанс: эксперт

Дата публикации 18 апреля 2026 22:37
Автомобили на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Эксперт спрогнозировал падение цен на нефть. По словам Дмитрия Леушкина, стоимость может снизиться до 70 долларов (3 087 гривен) за баррель. В то же время этот процесс будет длительным из-за повышения спроса.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Эксперт о падении цен на нефть

По словам Леушкина, даже после завершения войны на Ближнем Востоке цены на нефть быстро не упадут. Это связано с тем, что ряд стран захочет пополнить свои стратегические запасы, из-за чего возникнет высокий спрос.

"Есть избыточный спрос. Многие страны использовали стратегические резервы и теперь их нужно восстановить. Кроме того, часть государств даже увеличивает запасы", — отметил эксперт.

Среди таких стран, по словам эксперта, Индия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Коррекция цен, как прогнозирует Леушкин, может продлиться несколько месяцев. После чего стоимость нефти может стабилизироваться на уровне около 70 долларов за баррель.

"До 70 долларов цена на нефть должна опуститься. В этих пределах мы ожидаем, если будет мир", — отметил аналитик.

Ситация на Ближнем Востоке

Как сообщали Новини.LIVE, 17 апреля Иран разблокировал Ормузский пролив. Это сразу же повлияло на стоимость нефти и природного газа в Европе. В частности, на торгах в Лондоне фьючерсы на нефть Brent снизились до 90 долларов.

В то же время Президент США Дональд Трамп заявил, что заключить соглашение с Ираном могут уже в ближайшие несколько дней. В частности, вероятно, переговорщики встретятся в эти выходные.

Добавим, что ранее американский лидер заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия. Тегеран якобы согласился на полный отказ от ядерного статуса. Кроме того, Иран, по словам Трампа, передаст свои радиоактивные запасы Соединенным Штатам.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
