Цены на нефть могут упасть до 70 долларов, но есть нюанс: эксперт

Эксперт спрогнозировал падение цен на нефть. По словам Дмитрия Леушкина, стоимость может снизиться до 70 долларов (3 087 гривен) за баррель. В то же время этот процесс будет длительным из-за повышения спроса.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Эксперт о падении цен на нефть

По словам Леушкина, даже после завершения войны на Ближнем Востоке цены на нефть быстро не упадут. Это связано с тем, что ряд стран захочет пополнить свои стратегические запасы, из-за чего возникнет высокий спрос.

"Есть избыточный спрос. Многие страны использовали стратегические резервы и теперь их нужно восстановить. Кроме того, часть государств даже увеличивает запасы", — отметил эксперт.

Среди таких стран, по словам эксперта, Индия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Коррекция цен, как прогнозирует Леушкин, может продлиться несколько месяцев. После чего стоимость нефти может стабилизироваться на уровне около 70 долларов за баррель.

Читайте также:

"До 70 долларов цена на нефть должна опуститься. В этих пределах мы ожидаем, если будет мир", — отметил аналитик.

Ситация на Ближнем Востоке

Как сообщали Новини.LIVE, 17 апреля Иран разблокировал Ормузский пролив. Это сразу же повлияло на стоимость нефти и природного газа в Европе. В частности, на торгах в Лондоне фьючерсы на нефть Brent снизились до 90 долларов.

В то же время Президент США Дональд Трамп заявил, что заключить соглашение с Ираном могут уже в ближайшие несколько дней. В частности, вероятно, переговорщики встретятся в эти выходные.

Добавим, что ранее американский лидер заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия. Тегеран якобы согласился на полный отказ от ядерного статуса. Кроме того, Иран, по словам Трампа, передаст свои радиоактивные запасы Соединенным Штатам.